В Триполи при авиаударе по военному училищу десятки погибших

В Триполи, столице Ливии, при авиаударе по зданию военного училища, погибли не менее 30 человек, ранены 33. Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что погибли и пострадали, в основном, курсанты училища. Удар наносился в субботу во время построения курсантов.
Правительство национального согласия Ливии заявил, что ответственность за нападение несут сторонники командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара. Представители генерала Хафтара, главного противника нынешнего Ливийского правительства, признанного ООН, отвергают эти обвинения.
- В Ливии с 2011 года продолжаются внутренние вооружённые конфликты между различными группироваками. Главные противоборствующие стороны в которой – международно-признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, опирающийся на поддержку парламента в Тобруке и войска бывшего главнокомандующего силами страны генерала Халифы Хафтара.
- В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. Его поддерживают Россия, Франция, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Сразу после голосования в турецком парламенте МИД Египта осудил решение Анкары о вводе войск, передаёт Reuters.
- В конце декабря американская журналистка Линдси Снелл сообщила, что Турция, согласно её источникам, отправила на поддержку Правительства национального согласия бойцов поддерживаемой Анкарой сирийской оппозиции в Идлибе.