В Триполи при авиаударе по военному училищу десятки погибших

В Триполи, столице Ливии, при авиаударе по зданию военного училища, погибли не менее 30 человек, ранены 33. Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что погибли и пострадали, в основном, курсанты училища. Удар наносился в субботу во время построения курсантов.

Правительство национального согласия Ливии заявил, что ответственность за нападение несут сторонники командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара. Представители генерала Хафтара, главного противника нынешнего Ливийского правительства, признанного ООН, отвергают эти обвинения.