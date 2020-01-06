"На голову выше Путина". Россияне смотрят обращение Зеленского

Последним новогодним обращением, которое живо обсуждали в странах бывшего СССР, было знаменитое "Я устал, я ухожу" Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года (на самом деле Ельцин не говорил этой фразы, но в историю оно уже вошло именно так). С тех пор новогодние речи всех президентов постсоветских стран воспринимались большинством телезрителей как дежурные слова, которые глава государства должен произнести перед боем курантов. Но теперь, ровно через 20 лет после ельцинских прощальных слов, новому президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось произнести обращение, которое, пусть и не было настолько же драматическим, дало повод для обсуждения не только украинцам, но и россиянам, белорусам и жителям других бывших союзных республик – настолько оно было непохожим на то, что они слушали (и смотрели) вечером 31 декабря два предыдущих десятилетия.

Необычным была не только форма обращения – вместо того чтобы неподвижно сидеть или стоять перед задником, Зеленский свободно ходил по студии и использовал спецэффекты, – но и его содержание. Главным в нём стали не достижения страны и не опасности, которые ей угрожают, а призыв к объединению всех украинцев, независимо от их места проживания, родного языка и политических взглядов. Центральной в речи украинского президента стала фраза "Не важно, как называется улица, если она хорошо замощена и освещена".

Юлия Краутер

З Новим Роком Україно.

С Новым Годом Украина.

Happy New Year Ukraine.

Так можно продолжать на разных языках, а суть не поменяется.

Не язык проблема страны. И это замечательно, что у нас есть такой президент, который не цурається російської мови, який може міксувати обидві та розуміє важливість обох.

Отличное поздравление и пусть в нашей стране настанет мир, уют и справедливость. Чтоб захотелось тем, кто по всему миру, вернуться. Чтоб у детей было будущее и чтоб закончилась эта борьба за выживание, а почалось нормальне життя де не тільки можно алє й потрібно їм насолоджуватись и наслаждаться!

Юрий Сороколат

Хочу поделиться с вами впечатлениями, которые вызвало у меня новогоднее поздравление Президента Владимира Зеленского.

Часто мы задумываемся над произнесенными словами, которыми мы, возможно причинили неприятные ощущения, возможно – огорчили, больно тронули острым лезвием в самое сердце?

Или задумываемся, откуда мы выращиваем те звуки, интонации, целые слова?

А корень есть во всем, и каждая мысль, которая засела в нас, пустила корни, обязательно прорастет и даст потом цвет и плоды! ..

Наши слова – от того, какую форму они зависят от наших мыслей, размышлений, глубоких осознаний ...

Словом можно поддержать, вдохновить, именно точное, душевное слово обладает лечебными свойствами, может надолго запасть в глубокие уголки нашей души и долго греть своим неповторимым теплом ...

Найти в себе терпимость, неосуждение других, добро, нежность, легкость, милосердие, всепрощение, всепонимание ... это все так хорошо прорастает в наших душах ...

Именно таким было обращение нашего Президента, которое, честно говоря, тронуло меня до слез.

Наталья Жуковская

Владимир Александрович Зеленский, господин президент. Спасибо за такое нестандартное, классное поздравление. Человек, который хочет объединить разорванную, истерзанную Украину и принести мир. Просто Человек!!! Мы разные, но просто необходимо примириться и объединяться. Потому что это от Бога и только дьявол приходит разделять и властвовать.

Ещё раз спасибо. В прошлом году я подумала, что это была новогодняя шутка, с Вашим желанием стать президентом, а сейчас я просто радуюсь слушая Вас и рада, что поверила Вам.​

Василий Голованов

В ПАСПОРТЕ НЕТ СТРОКИ ПАТРИОТ, МАЛОРОСС ИЛИ ВАТНИК, ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЕ– УКРАИНЦЫ

Спасибо, Володимир Зеленський.

Многие уже нашли Зраду в новогоднем обращении.

Как по мне – лучшее обращение Президента за 28 лет

Павел Казачонок (Россия)

Не претендую на хоть какую-либо экспертность в политике, но это единственное обращение президента, которое с удовольствием досмотрел до конца. Рекомендую к просмотру! Два других выключил, не посмотрев и половины. Наверное, не попадаю в электоральное большинство.​

Михаил Ханов (Россия)

Потрясающее новогоднее поздравление своему народу от президента Украины!

Живой, искренний человек. Очень верный посыл. Динамичный фон. И люди, люди, люди...

Дай Бог ему удачи, а народу Украины – счастья и процветания! И чтобы через год и через два и через три это были уже другие обращения, с перечислением достигнутого и планами на будущее. А пока – единства вам и мудрости, украинцы. С новым годом!

Олеся Довгалюк

Для меня, как для многих русских, стало привычкой смотреть новогоднее обращение Путина.

Так что обращение президента Зеленского к украинцам я посмотрела только через пару дней. И это самое впечатляющее новогоднее обращение на моей памяти.

Мощнейшее объединяющее и примеряющее послание, преодолевающее национальные религиозные и идеологические различия, и сказанное понятным языком.

Анастасия Миронова

Посмотрела новогоднее обращение Зеленского и чуть не заплакала. Над нами. Потому что прямо сейчас на Украине, едва ли не в первой на постсоветском пространстве стране, происходит важнейший процесс – возвращение культуры спора, диалога и национального уважения друг к другу. Зеленский – президент, который сделал ставку на совершенно невероятной для экс-СССР повестке, он объявил, что все мнения одинаково уважаемы и все люди ценны. И он первый среди наших братских стран продемонстрировал совершенно западный, американский, если хотите, подход к политике. Ведь как у американцев? Пока наш из срока в срок твердит, что он президент тех, кто его выбирал, а остальные – враги, Трамп, Обама, а до него – Буш-мл. в первую очередь объявляли, что выбирает их условная половина населения, однако президентом они станут для всех американцев. Мы смотрели за такой традицией с известным скепсисом и не верили, что у нас так можно. А вот и можно.

Украина прямо на глазах уходит от выпестованной большевиками традиции гражданской вражды. Порошенко потерял свое кресло именно потому, что в годы президентства сделал ставку на воспитание звериной ненависти у одних украинцев к другим. И слово "порохоботы" навсегда оставило в истории преступление Порошенко против своего народа.

А наш гражданин продолжает натравливать нас друг на друга, подначивая из-за кремлевской стены и называя одних перед другими врагами народа.

<...>

Я завидую украинцам. При Порошенко накал гражданской ненависти внутри Украины был так высок, что кончиться это могло только очередной политической катастрофой. Поэтому примиренческая политика и, прежде всего, возвращение культуры спора, оказались для украинцев спасительными. Они и сами это знают, потому проголосовали за Зеленского, который не только в лозунгах, но и в жизни стал президентом всех граждан.

Хочу верить, что и мы до такого доживем. Не можем не дожить.

Валентина Голубева (Беларусь)

После двухдневного ухода в реал,пролистала ленту, узнала новости – сколько же всего прекрасного произошло за это время! И остановилась на новогоднем приветствии Зеленского. Хочется повторить еще раз: хватит воевать, хватит бороться, хватить ненавидеть. У нас всех есть общие желания: жить в мире и хороших условиях, любить и быть любимыми, наслаждаться здоровьем и радоваться жизни. У нас есть огромная общая задача: очистить планету, остановить вырубку лесов и вымирание животных и растений, преодолеть засуху, забыть слово голод. Молодец, Зеленский – пусть его услышат все.

Дмитрий Смирнов (Беларусь)

Зеленский снова меняет правила: вначале он показал, как по-другому может выглядеть инаугурация, потом предложил новый для постсоветского пространства формат речи в День Независимости.

И вот теперь новогоднее обращение. Вдруг оказалось, что поздравительная речь может быть не только фоном для шампанского – она способна вызывать эмоции: заставлять улыбаться, а потом плакать. Причем не только украинцев.

Разумеется, обращение не могло понравиться всем. С обеих сторон политической баррикады нашлись комментаторы, которые конструктивно его критикуют или яростно ругают.​

Олександр Ройтбурд

не хотел писать но не могу сдержаться. попытаюсь максимально корректно.

о новогодней речи президента.

ее основной месседж – необходимость толерантности я искренне поддерживаю. хотя бы потому что у нас уже разосрались все со всеми. даже люди чьи взгляды совпадают на 99% возненавидели друг друга. украину пора сшивать.

но -

то что в умеренных дозах лекарство, в чрезмерных дозах – яд. в том числе и нелимитированная терпимость. в новогодней речи президента она превратилась такую же крайность каковой в свое время была "армія-мова-віра".

я терпим. я могу принять любые взгляды кроме отрицания государственности украины. кроме ненависти к ее институтам, культуре, языку. кроме симпатии к ее врагу. кроме игнорирования факта войны, агрессии и аннексии со стороны россии.

президент сказал что нет разницы между патриотом, бандеровцем, малороссом и ватником. не согласен. сам я скорее всего попадаю под определение "патриот", хотя, если честно, не чужд космополитизма. при этом я могу найти общий язык с бандеровцем и даже с малороссом. но не с ватником. ватнику мешает сам факт моего существования. и факт существования моей страны. здесь я не вижу поля для компромисса.

враг это всегда враг. все остальное (улицы, памятники, за кого голосовала бы леся украинка) – издержки стилистики. к ним я терпим.

Аркадий Бабченко

Запомните одну простую (сейчас оцените этот каламбур) вещь.

Тот, кто говорит про простой народ – НИКОГДА не говорит про простой народ.

Тот, кто говорит "мы люди простые, академиев не заканчивали" – не говорит: "Я необразованный дурак, твоя мысль слишком сложна для меня, я не могу понять её".

Он всегда говорит – "А не дохера ли ты умный, а?" <...>

Тот, кто говорит об "обычных домохозяйках" и "просто людях" – никогда не говорит о домохозяйках.

Он говорит о тех, кто "рассказывают нам о росте ВВП, снижении инфляции, имплементации, диверсификации и других непонятных терминах".

Потому что апеллирование к простому народу всегда – ВСЕГДА! – является целеуказанием на врага.

В данном случае – на сложный народ.

Который понимает такие термины, как имплементация и диверсификация. И что-то там с ними мутит. Плетёт финансовые заговоры. На Мальдивах. А всем потом становится только плохо.

А не дохера ли ты умный, а?

В отличие от "обычной" домохозяйки – не дохера ли ты необычный?

А необычный – это всегда чужой. Не наш. Непонятный. Странный человек. <...>

В новогодней речи Президента это целеуказание на врага обычных домохозяек было в первом же абзаце. <...>

Собственно говоря, это был прямой, непосредственный акт – никак не могу подобрать точного определения – разобразованности, снижения умственной планки нации.

Акт её целенаправленного умственного деградирования от её же первого лица.

Обозначение слишком умной части народа как врага

"простого" и "обычного" большинства.

Это ровно то, что делал Путин, кстати.

И, надо признать, таки сделал.

С Новым годом.

Алёна Яхно

Надо отдать должное, команда Зеленского сделала талантливый ролик.

Но есть один нюанс. Они не ощущают разницы между гражданами и населением.

Для граждан имеет значение, как названа улица.

Для граждан имеет значение, под каким памятником стоять.

Для граждан имеют значения все те абстрактные вещи, которые не намажешь на хлеб.

И, к сожаление, видение будущего у нас разное.

Граждане готовы затянуть пояса на пути к НАТО и ЕС.

Население хочет кушать, устало от войны и не хочет заморачиваться.

Елена Райская

РЕЦЕПТ САЛАТА ОЛИВЬЕ ОТ ЗЕ

"Неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована... нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить" (из новогоднего поздравления Зепрезидента соседней страны)

<Елки>, ведь прав чувак! Какая <нафиг> разница, по какой улице бежать на свидание к любимому/любимой?

Если проспект Геббельса/Шухевича хорошо освещен, то и счастье бежать по нему.

Скакать по улице Гиммлера/Мельника – одно удовольствие, ибо улица заасфальтирована на славу.

А уж упасть в объятия любимого возле памятника Гитлеру/Бандере – вообще мечта!

Ну, а чо? Какие проблемы? Если Зе их не видит – стало быть, их нет.

Однако у огромного количества людей ВНА такие проблемы всё же существуют. И называются они исторической памятью, политической чистоплотностью и вытекающей отсюда естественной брезгливостью. Эти люди почему-то желают ходить по Московскому проспекту, сворачивать на улицу Дружбы и встречаться возле памятника маршалу Жукову.

Иными словами, люди в этой странной стране (пардон за невольный каламбур) видят прошлое, а, стало быть, и будущее очень по-разному, совсем по-разному, диаметрально противоположно.

И хорошо бы Зе-президенту понять, что люди его страны – не картошка и горошек, которых запросто можно смешать в подобии салата оливье и залить сверху нейтральным майонезом. Гарантирую – салат получится не съедобным.

Алексей Большаков

Смотрел новогоднее обращение президента, но не вошло...

Практически по Станиславскому – не верю! Красивое шоу, в которых он и его команда признанные мастера и слова правильные, но за ними должны быть поступки, чтобы наполнить их смыслом. А так, после его фразы о разведчике и беркутовцах – сплошная фальш. Пусть или трусы наденет, или крестик снимет. Пора бы прекращать любить политиков за слова. Для них они уж слишком мало стоят. А действия всегда разоблачают истину. Так что следите за руками).

Юлия Витязева

Честно говоря, все ещё нахожусь под впечатлением от новогоднего обращения Зеленского. Потому что такого пиршества лицемерия не было даже во времена Порошенко.

«Надо объединяться!» – призывает нас пан Зе. Извините, а с кем? С теми, кто даже в новогоднюю ночь мечтает о развешенных на фонарях москалях? Или с теми, кто декларирует создание фильтрационных лагерей для крымчан и жителей Донбасса? Или с самим Зеленским, который ещё совсем недавно советовал всем пророссийским собирать чемоданы и ехать в Россию?

Что касается других его предложений по объединению, то я себе не представляю победный марш Вооруженных сил Украины, большая часть из которых принимала участие в АТО, стройными рядами шагающих 9 мая по проспекту Бандеры.

Я не понимаю, в каких точках могут сойтись правнуки карателей из УПА и наследники бойцов Красной армии.

Я не понимаю, как в рамках одной страны могут сосуществовать памятники Бандере и Жукову.

Я не понимаю, чем можно объединить упоротых украинских националистов и тех, кого на Украине презрительно называют «ватниками» и москалями.

Я не понимаю, как можно побрататься с теми, кто заявляет, что 2-е мая 2014 года стало их личным «днём победы» над «Русским миром».

Я не понимаю, как забыть все те добрые пожелания, которые до сих пор звучат в адрес карателей, продолжающих обстреливать Донбасс и проклятья, несущиеся в сторону его жителей.

Я не понимаю, как можно с уважением относиться к могилам тех, кто подписывал контракт с ВСУ и ради «тыщи в день» ехал «мочить сепаров и колорадов», параллельно отправляя домой чужие телевизоры и другие личные вещи.

Я не понимаю, во имя чего вообще все это нужно? Чтобы тебя продолжали считать человеком второго сорта? Ущербным, которому «русскоязычная челюсть» мешает выучить укрмову, а «лишняя хромосома» – осознать величие древней природы украинского лЫцарства?

Есть хорошая русская поговорка: насильно мил не будешь. Зеленский же предлагает всем(!) совершить над собой насилие и прогнуться друг под друга. Но это даже не утопия, а дешевый популизм.

И, в конечном итоге, вот это его «давайте объединяться» кончится тем, что одни, пойдя на уступки другим, окончательно сольют свои собственные убеждения. И это будут явно не нацики.

Потому все это новогоднее обращение можно свести к одной, уже ставшей хрестоматийной, фразе: «Обещайте мразям все, что угодно... А вешать... Вешать мы будем потом...»

Дарья Серенко

Многие в моем фб угорели по новогоднему ролику Зеленского (примерно как по предтюремной речи Жукова). Я бы хотела немного покритиковать всю эту ситуацию.

В основном, если объединить много реплик в одну, можно свести реакцию к такому тезису: "вау, это ролик про объединение и разнообразие, всё трогательным человеческим языком, Путин бы так не смог".

Зеленский говорит в своем ролике вообще-то одну довольно страшную вещь: "различия не важны, различия навязаны". То есть такая риторика не учитывает ситуации разных угнетенных групп (да и вообще разных групп). Различия существуют и должны быть максимально учтены – только так можно обеспечить равенство и безопасность (или хотя бы стремление к ним).

Когда он там перебирает идентичности, чтобы показать, как много разных людей живёт в Украине, важно присмотреться к тому, кого он перечисляет. Там нет, например, никакой чувствительности к гендерной повестке и повестке ЛГБТ. Зато есть "успешный адвокат" и "обычная домохозяйка".

То есть разнообразие у него довольно-таки сдержанное)). А ещё он там говорит что-то вроде "не важно, каких ты взглядов и как тебя называют – ватник, бандеровец, нас всех объединяет больше вещей, чем разделяет". Это вообще тоже довольно стремный тезис. Потому что то, какие у тебя взгляды, может определять, что произойдет с людьми, которые находятся рядом с тобой. Ну, это как минимум. И нет, никакие объединяющие вещи не должны перевешивать таким образом, чтобы создавать терпимость к дискриминационным тезисам.

Еще там есть такой риторический выверт про "не важно, у чьего памятника ты будешь ждать девушку, которую любишь". Тут интересно раскрывается про государство и память. Война за память идёт всегда, в России, например, гос-во оч много нам навязывает, как правильно помнить и кого.То есть память – это, разумеется, тоже пространство политики (поэтому на 9 мая мне всегда страшно включать ТВ). А Зеленский в своей речи пытается как бы деполитизировать память, обнулить контексты: начать с нуля в новой стране с новым президентом и новой национальной идеей. Но так не работает. Нельзя сделать вид, что чего-то больше нет, если оно есть.

Но при этом примечательно, как мы, граждане РФ, обсуждаем речь президента другой страны (у Путина там нечего обсуждать), какой у нас глубокий кризис публичной политической речи, что мы реагируем на такое как голодные (я тоже отреагировала кстати и первая реакция была довольно эмоциональной). ​

Максим Горюнов

про Зеленского – на самом деле никто не знает

как и о чем надо говорить с массовым украинским избирателем.

линейка президентов Украины – это такое кладбище риторик.

каждый президент думал, что нашёл «ту самую ноту»,

с которой он сможет стать украинским Лукашенко.

и все они ошиблись, все проиграли.

Янукович, например, точно знал, что водители в киевских маршрутках слушают

русский шансон.

он дал украинцам русский шансон и они с позором

выгнали его из страны.

Порошенко, глядя на реакцию на шансон,

дал украинцам образцовый, как в учебнике,

национализм.

украинцы с позором не переизбирали его.

до того был «хозяйственник» Кучма, «романтический националист» Ющенко, «антисоветский» Кравчук.

во второй лиге были «сельский популизм» Тимошенко и Ляшко, «балканский национализм» Тягнибока

и ещё много много кто.

Зеленский тоже ищет «ту самую ноту».

он человек из медиа, автор пары сериалов,

любимых массовым избирателем.

быть может, у него и получится ее найти,

но у меня было ощущение, что это новогоднее обращение – это паника.

он сломал жанр, чтобы не повторить судьбу предшественников. по-моему, зря.

от массового украинского избирателя не уйдёшь.

на его месте разумней было бы

взять себя в руки и готовиться к общей участи

Александр Морозов

При всей продуманности и политической изобретательности этого обращения, из него слишком заметно, что Зеленский собирается управлять не "украинским", а "постсоветским украинским народом". Да, безусловно, этот народ и является "постсоветским". Он, как и все остальные народы СССР, застрял в постсоветском – совершенно независимо от того, какое трагическое или значительное лицо делали предыдущие президенты. Но фактом пока будет то, что это обращение – оно все же про "любовь и братство над шпротами и оливье", а весь его тон – погружает слушателя в мир "лукашенко" (как написал Горюнов).

С Лукашенко, как и с Путиным, Зеленского после этой речи действительно сравнивают очень часто. Правда, подавляющее большинство делает это совсем не в пользу Путина и Лукашенко.

Вячеслав Титов

Главное впечатление от просмотра новогоднего обращения Зеленского – как чудовищно устарел Путин, как устарел его дискурс про войну почти столетней давности и каким, в сущности, неживым и неестественным выглядит этот старый человечек, выросший в стране, которой больше нет.

Кирилл Кривошеев

Был без интернета – не мог посмотреть обращение Зеленского. Какая речь! Восхищаться политиками нельзя, конечно, но это просто прекрасное решение. Путин на этом фоне смотрелся безлико. Вообще непонятно о чем и зачем.

Никита Белоголовцев

Короче, посмотрел тут как и все обращение Зеленского и приуныл. Потому что если очень коротко, то Путин говорил только о прошлом, а Зеленский — о будущем.

В 2020 году очень странно завидовать Украине. Хотя бы потому, что сам Зеленский говорит про украинского физика, который поехал мыть посуду в Италию, и про химика, который работает на стройке в Новосибирске. Но он всё равно говорит: "давайте думать о будущем, давайте искать национальную идею, давайте любить каждого украинца". А в это время у нас: "в этом году 75 лет Победе, а там, глядишь, и 80-летие не за горами".

Дмитрий Травин

Кончился Путин – настал Новый год.

На фоне новогоднего поздравления Зеленского своему народу особенно хорошо видно, что оказалось неудачно в поздравлении президента России. Проблема не в том, что Путин плохо выступил. Проблема в том, что ему в принципе нечего сказать, и потому речь представляет собой лишь набор банальностей.

Зеленский сказал народу, что нет ведь на самом деле ни ватников, ни бандеровцев, а есть граждане Украины. Сделать эту теоретическую истину реальностью ему будет невероятно сложно в расколотом обществе, но молодой президент поставил задачу и дал тем самым понять, зачем он нужен стране. Наш старый президент в каждом своем выступлении аккуратно обходит стороной все российские проблемы, накопившиеся за два десятилетия. И мы не понимаем, зачем он нам нужен, кроме как для того, чтобы узнавать точное время: кончился Путин – настал Новый год.

Путин не говорит о том, что страна более десяти лет находится в состоянии стагнации и с этим надо, наконец, что-то делать. Путин не говорит о том, что старые скрепы, которые он нашему обществу предлагает, скрипят при каждом повороте кремлевского курса и не способны больше воодушевлять людей, видящих, как нами управляют прожженные циники. Путин не говорит даже о том образе будущего, который Кремль некоторое время назад собирался формировать, потому что у путинской России нет будущего, а есть только сконструированное Мединским липовое прошлое, и настоящее, в котором запуганный Лавровым народ ощетинился против всех соседей, с которыми лет 20 назад особых проблем не было.

Зеленский сказал Украине о главном, рискуя тем, что его подход может не удовлетворить ни ватников, ни бандеровцев, ни патриотов, ни малороссов. И тогда утопающее в конфликтах общество поглотит своего нынешнего кумира. Путин стремится ничего России не сказать для того, чтобы ничего не решать, никого не раздражать, не предпринимать никаких конкретных действий и сидеть, сидеть, сидеть в Кремле, как можно дольше.

Это не стратегия развития России. Это стратегия старости. Стратегия выживания. Стратегия унылого маневрирования, которое самому Путину уже давно наскучило. Но ему не наскучила власть, а потому он раз за разом что-то нам говорит, но глаза выдают одну главную мысль: я вечный, я не уйду, я не дам вам жить своей жизнью, я не дам вам отринуть страх и поверить в себя, поверить в Россию, поверить в то, что страна наша может родить что-то иное кроме ржавых скрипящих скреп.

Эль Мюрид

В медийном плане выступление Зеленского, безусловно, было на две головы выше казенного поздравления Путина. Во-первых, Зеленский – публичный человек, понимающий аудиторию и умеющий работать с ней, даже с самой тяжелой. Путин в принципе неспособен на диалог, а потому все его выступления – это именно монологи. Разница существенная – в первом случае важен отклик, в другом – он является излишней (и даже вредной) опцией. Во-вторых, для Зеленского новогоднее поздравление в таком формате – первое, ему чисто по-человечески может быть интересно и важно сделать его ярким и незабываемым. Для Путина все это – глубокая рутина, ему просто скучно и неинтересно. Ему важно не поздравить, а застолбить пункты повестки следующего года. Как на совещании.

Однако есть и глубокие содержательные отличия в обоих выступлениях. Зеленский – человек, который предложил образ будущего. Небесспорный образ, но он другим и не бывает. Его основной посыл – мы разные, и нам нужно это принять. И учиться жить вместе именно такими – разными, не пытаясь ломать друг друга через колено. Кстати, это чуть ли не впервые озвученная официально новая идеология Украины взамен старой "Украина – не Россия". Многое из сказанного Зеленским прямо вытекает из идей Олеся Бузины, иногда – чуть ли не дословно. Хотя и прямой конфронтации со свидомой частью аудитории в выступлении Зеленского не было.

Путин в своем выступлении большую часть отвел празднованию юбилея победы 45 года. При всей важности этой даты она – не будущее. Она – прошлое. И это вполне характерный момент: у нынешнего поколения российских политиков нет образа будущего. Вообще. Страна идет вразнос именно потому, что у нее нет вектора движения, а потому разновекторный хаос лишь нарастает. И это проблема системная.

В рамках нынешней мертвечины у страны нет и не может быть будущего. Пятиминутное выступление Путина – квинтэссенция тупика, в котором находится страна. Закуклившаяся внутри себя воровская "элита" России проиллюстрировала Второе начало термодинамики – в замкнутой системе энтропия может только прибывать. Чтобы разомкнуть систему, нужно убрать эту элиту на свалку, где ей и место, и методом проб и ошибок сделать ставку на новое поколение. Новое и в смысле возраста, и в смысле социальной принадлежности. Социальная группа "воры и преступники", как выяснилось в ходе проводимого над нами последние 20 лет эксперимента, интересами страны и народа пренебрегает в принципе. Нам же они предлагают лишь прошлое, как суррогат кромешного настоящего. Наверное, есть смысл попробовать ради разнообразия и другие проекты.

Украина в этом смысле выглядит выздоравливающей, хотя для осознания своей болезни ей пришлось пройти через тот же разгул бандитизма, прорвавшегося к власти, два майдана, перехваченных крупной буржуазией, ренессанс местечкового нацизма и гражданскую войну. Последствия этого перехода еще не преодолены, но по крайней мере, появляется свет в конце тоннеля. Похоже, что нам тоже придется пройти через целую вереницу катаклизмов, чтобы попытаться найти свой собственный образ будущего. Тогда мы и дождемся поздравления, где нас позовут в завтра, а не в позавчера.

Сергей Медведев

Хорошо, что мы пока имеем возможность сравнивать три обращения, и если речь Лукашенко -– это ископаемый совок, а речь Путина -– напомаженный совок, то послание Зеленского уже из нового века, идеально выстроенное риторически, политически, медийно, попытка строительства гражданской нации на языке 21 века -– то, чем наши две страны могли бы стать, но не сумели, оставшись с двумя закрепощенными, неуклюжими дедами, провинциальными по речи, облику и образу мысли. В Украине возникает политический стиль и язык, который взрывает идеологическую рутину ее северных соседей.