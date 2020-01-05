Иран заявил об отказе выполнять условия ядерной сделки

Власти Ирана заявили, что продолжат сокращение своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, которая была заключена с шестью мировыми державами. При этом, Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило агентство Reuters, ссылась на официальное заявление, переданное иранским государственным телеканалом.

В Тегеране заявили, что прекращают соблюдение ограничений по обогащению урана, предусмотренных соглашением 2015 года. Не будут соблюдаться и ограничения на ведущиеся научные разработки. Отныне развитие иранской ядерной отрасли будет связано лишь с собственными техническими нуждами.