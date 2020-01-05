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Иран заявил об отказе выполнять условия ядерной сделки

Здание завода в Натанце, на котором работают центрифуги для обогащения урана

Власти Ирана заявили, что продолжат сокращение своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, которая была заключена с шестью мировыми державами. При этом, Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило агентство Reuters, ссылась на официальное заявление, переданное иранским государственным телеканалом.

В Тегеране заявили, что прекращают соблюдение ограничений по обогащению урана, предусмотренных соглашением 2015 года. Не будут соблюдаться и ограничения на ведущиеся научные разработки. Отныне развитие иранской ядерной отрасли будет связано лишь с собственными техническими нуждами.

Дональд Трамп и документ о выходе США из ядерного соглашения с Ираном
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  • Совместный всеобъемлющий план действий, известный как "ядерная сделка", был подписан в 2015 году Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россией, КНР, Великобританией и Францией), а также Германией.
  • В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ на этот шаг Вашингтона Иран объявил в 2019 году о приостановлении выполнения нескольких пунктов сделки.

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