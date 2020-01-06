Молодежная сборная России по хоккею проиграла в финале чемпионате мира для игроков до 20 лет сборной Канаде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу Канады.

По ходу третьего периода сборная России вела 3:1.

Несколько дней назад на групповом этапе турнира россияне обыграли канадцев со счетом 0:6.

Российская команда могла в пятый раз в истории выиграть молодежный чемпионат мира по хоккею. В последний раз это удавалось сделать в 2011 году. Тогда российская команда победила Канаду со счетом 5:3, по ходу матча проигрывая 0:3. Именно эту игру – вместо прямой трансляции финала 2020 года – показывал вчера федеральный телеканал "Матч ТВ". В итоге некоторые зрители, в том числе депутат Государственной думы, решили, что Россия выиграла, а не проиграла. По каким причинам "Матч ТВ" показал запись финала 9-летней давности в то же время, когда шёл финал этого года, неизвестно.

Молодёжная сборная Канады в предыдущий раз становилась чемпионом мира в 2018 году.