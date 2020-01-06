Глава РПЦ в канун Рождества призвал верующих отказаться от комфорта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым. В рождественском послании предстоятель Русской православной церкви призвал верующих отказаться от комфорта как наивысшей ценности.

"Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место - это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, опустошенного, порабощенного страстями", - говорится в послании.

Патриарх Кирилл также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт. Глава РПЦ предложил отринуть "бремя страстей" и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".

В ночь на 7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит встречу Рождества Христова в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве.



Ранее в ходе традиционной рождественской мессы в соборе Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск сказал, что бог любит всех, даже худших из людей. 25 декабря – в день рождества по григорианскому календарю - обращаясь к верующим с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi ("Граду и миру») понтифик призвал к миру на Украине, Ближнем Востоке, в Венесуэле и Африке.