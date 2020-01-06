В Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани

В Тегеране сотни тысяч людей вышли на прощание с генералом Касемом Сулеймани, который командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции и 3 января был убит вблизи аэропорта Багдада в результате авиаудара США.
Церемонию прощания с Сулеймани транслировали почти все телеканалы страны, а молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
После завершения этой молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке". Дочь Сулеймани заявила, что день гибели её отца станет "чёрным днём" для Соединённых Штатов и их союзника Израиля.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану ракетными ударами по десяткам целей, в том числе по памятникам культуры, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала Сулеймани. "Они убивают наших людей, пытают и калечат их. Они используют мины и взрывают наших людей, а нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает", – заявил Трамп.
- Касем Сулеймани возглавлял спецподразделение "Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции. Оно отвечало за спецоперации за рубежом, в частности в Ираке, Сирии и Йемене. Соединённые Штаты возлагали на него ответственность за операции против их союзников на Ближнем Востоке.
- Сулеймани был убит 3 январе в Багдаде в результате удара дрона. Убийство иранского генерала санкционировал лично Дональд Трамп. После этого Ирак потребовал вывести из страны американские войска. Президент США в ответ пригрозил жесткими санкциями.
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