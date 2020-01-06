Суд в городе Зайсане на востоке Казахстана приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух этнических казахов, сбежавших из китайского Синьцзян-Уйгурского района. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Мурагера Алимулы и Кастера Мусаханулы обвиняют в незаконном пересечении границы. Им грозит до года лишения свободы и депортация в Китай. Они утверждают, что там их жизни угрожает опасность. Они попросили Казахстан предоставить им убежище и защитить от преследований их семьи, оставшиеся в Китае.

Рассмотрение их дела проходит на фоне призывов активистов не выдавать бежавших из Синьцзяна Китаю, отмечает "Азаттык". С такими же призывами к властям страны выступила международная правозащитная организация Amnesty International.

Пекин сталкивается с растущим международным давлением из-за проводимой им политики в Синьцзяне, откуда с 2017 года поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке их представителей в "лагеря политического перевоспитания". Пекин утверждает, что эти учреждения, которые активисты сравнивают с концлагерями, являются центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму.