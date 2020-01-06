В Красноярском крае найден солдат, сбежавший из части в Забайкалье

Сбежавшего из воинской части в Забайкалье солдата-срочника Артура Хакимова из Челябинска нашли в городе Ачинске. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии сообщили в правозащитной организации "Комитет-Совет солдатских матерей России". Представитель организации добавила, что подробная информация будет позднее, после разбирательства. Правозащитники считают, что причина побега – неуставные отношения.



В организации назвали рождественским чудом то, что беглеца удалось найти живым. Сейчас солдата-срочника допрашивает полиция, а правозащитники ждут военных представителей.

Хакимов самовольно покинул войсковую часть в посёлке Большая Тура в Забайкалье 3 января 2020 года. Перед этим он отправил своей матери сообщение с просьбой простить его. С тех пор он выключил телефон и не выходил на связь. Спустя день солдат был замечен в Иркутске. В город он добрался с помощью сервиса BlaBlaCar. По предварительным данным, молодой человек планировал добраться домой в город Юрюзань Челябинской области.



25 октября в воинской части №54160, которая располагается в посёлке Горный Забайкальского края, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием. Позднее стало известно, что воинская часть была расформирована, а обвиняемый в убийстве Шамсутдинов и еще несколько военнослужащих проходят потерпевшими по делу о неуставных отношениях.