27 предполагаемых членов движения "Братья-мусульмане" задержаны в нескольких регионах Таджикистана, сообщает местная служба Радио Свобода — Радио Озоди со ссылкой на источники. Деятельность организации запрещена в стране с 2006 года.

По словам источников радиостанции, среди задержанных – священнослужители, преподаватели вузов и глава одного из сельсоветов. Обвинения им пока не предъявлены.

"Братья-мусульмане" — международная религиозно-политическая организация, созданная в 1928 году в Египте. В нескольких странах мира она является легальной политической силой, и представлена в парламентах. В то же время она запрещена в России как террористическая.