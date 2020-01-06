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В Таджикистане задержаны 27 предполагаемых членов движения "Братья-мусульмане"

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27 предполагаемых членов движения "Братья-мусульмане" задержаны в нескольких регионах Таджикистана, сообщает местная служба Радио Свобода — Радио Озоди со ссылкой на источники. Деятельность организации запрещена в стране с 2006 года.

По словам источников радиостанции, среди задержанных – священнослужители, преподаватели вузов и глава одного из сельсоветов. Обвинения им пока не предъявлены.

"Братья-мусульмане" — международная религиозно-политическая организация, созданная в 1928 году в Египте. В нескольких странах мира она является легальной политической силой, и представлена в парламентах. В то же время она запрещена в России как террористическая.

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