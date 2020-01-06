Меркель 11 января приедет в Россию обсудить с Путиным Ближний Восток

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву. Как сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, главная причина визита - резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с гибелью иранского генерала в результате американского авиаудара. По словам Зайберта, канцлер обсудит с президентом России Владимиром Путиным "полыхающие сейчас очаги напряженности", в том числе ситуацию в Иране, Ираке, Сирии и Ливии. Меркель будет сопровождать в поездке глава МИД Германии Хайко Мас.

О том, что Меркель намеревается в ближайшее время посетить Москву, ранее не сообщалось. В сообщении Кремля о её будущем визите говорится, что среди тем для обсуждения будет и реализация Минских договорённостей об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Меркель нечасто бывает в России. В последний раз она приезжала в мае 2018 года, переговоры с Владимиром Путиным тогда прошли в Сочи. Канцлер, однако, нередко встречается с президентом России, последние их переговоры прошли в Париже 9 декабря прошлого года во время саммита в "нормандском формате", посвящённого ситуации на Украине.

Официальный Берлин сдержанно отреагировал на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Германия призвала не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке и сохранить ядерное соглашение шести держав с Ираном, о фактическом выходе из которого в воскресенье объявил Тегеран.

В декабре Германия осудила решение США ввести санкции против подрядчиков строительства газопровода "Северный поток-2" из России по дну Балтийского моря. Не сообщается, обсудит ли Меркель с Путиным судьбу недостроенного газопровода в ходе визита в Москву.