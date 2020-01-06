ЕС выразил сожаление в связи c выходом Тегерана из ядерной сделки

Европейский Союз выразил сожаление в связи с решением Ирана выйти из ядерной сделки. Вместе с тем, в Брюсселе заявляют о решимости предотвратить разработку Ираном ядерного оружия.



Агентство Associated Press отмечает, что многостороннее соглашение с Ираном, достигнутое в 2015 году, известное как "ядерная сделка", "оказалось в коме", после одностороннего решения президента Дональда Трампа выйти из него. Одновременно Трамп объявил о восстановлении антииранских санкций. Агентство отмечает, что санкции нанесли сильный удар "по едва дышащей иранской экономике". В ответ на действия США Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств по ядерной сделке.



После убийства 3 января в Багдаде главного военного стратега Ирана генерала Сулеймани (удар наносился с американского дрона) Иран объявил о выходе из международного соглашения 2015 года.



Глава ведомства ЕС по внешней политике Джозеф Боррель заявил о глубоком сожалении по поводу этого решения Тегерана. Он подчеркнул, что полное выполнение всеми сторонами условий ядерной сделки сейчас важно как никогда, потому что, по его словам, речь идёт о региональной стабильности и глобальной безопасности.



ЕС выполняет роль наблюдателя за выполнением Ираном условий сделки, поскольку именно в обмен на это Тегерану, как предусмотрено сделкой, предоставляются экономическая помощь. Что касается ядерных аспектов соблюдения условий соглашения, за ними следит МАГАТЭ - специализированного агентства ООН по атомной энергии.

Совместный всеобъемлющий план действий, известный как "ядерная сделка", был подписан в 2015 году Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россией, КНР, Великобританией и Францией), а также Германией.