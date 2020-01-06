В 2019 году в России как минимум 56 полицейских покончили с собой

В 2019 году как минимум 56 российских полицейских покончили с собой. Такие данные приводит издание "МБХ Медиа", изучив открытые источники.

Эксперты - в частности, создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов - предполагают, что число суицидов среди сотрудников МВД значительно выше, и что начальство замалчивает ряд таких случаев.

По словам Воронцова, который сам является бывшим сотрудником МВД, часто мотивами ухода из жизни полицейских являются "палочная система" и то, что "сотрудники становятся заложниками своих начальников, которые, зная о нарушениях в работе своих подчинённых, могут манипулировать ими".

Если судить по открытым источникам, то по сравнению с 2018 годом число полицейских, покончивших с собой, увеличилось. В прошлом году было подтверждено 50 таких случаев.