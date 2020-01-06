США "уведомили" правительство Ирака о передислокации своих войск

США уведомили Ирак о передислоцировании американских войск. Об этом сообщил телеканалу CNN американский официальный представитель, непосредственно знакомый с ситуацией.



Официальный представитель США в Багдаде заявил CNN, что речь идёт лишь об уведомлении о перемещении войска из одного места в другое в пределах одного и того же региона. Официальный источник CNN добавил, что подобные уведомления стандартны и связаны с передвижениями войск. "Например, сегодня вечером мы готовились к перелёту "большого числа" вертолётов над территорией Багдада, и это показывает, что мы действует в рамках законов установленных правительством Ирака.

Войска коалиции под командованием США, воевавшие против "Исламского государства" и находящиеся в Ираке, в ближайшие дни и недели будут выведены из Ирака. Эти сведения, как сообщает агентство Reuters, содержатся в письме, написанном представителем американского командования, с текстом которого ознакомилось агентство.

Представитель Пентагона заявил в Вашингтоне, что письмо, о котором сообщается, несовместимо в должностным положением генерала морской пехоты, от лица которого написан этот текст.

Комментаторы CNN, зачитавшие в эфире фрагменты текста и показавшие письмо, отметили, что под письмом отсутствует подпись.

Через несколько минут СМИ сообщили, что письмо оказалось ошибкой.