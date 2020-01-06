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Жириновский на Красной площади раздал деньги "холопам"

Владимир Жириновский

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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, приехав на рождественскую ярмарку на Красной площади, раздал её посетителям деньги из собственного кармана – как объяснил сам политик, "на подарки и чебуреки".

При этом раздавая тысячерублёвые купюры, Жириновский сопровождал это едкими комментариями в адрес бравших деньги. В частности, он назвал их "сиротами", "инвалидами", "крепостными" и "холопами". СМИ сообщают, что раздача денег транслировалась в инстаграме лидера ЛДПР. Сейчас запись можно найти на ютьюбе.

В комиссии Госдумы по этике пообещали обсудить поведение Жириновского – правда, только после 13 января, так как сейчас никого из членов комиссии на работе нет.

В понедельник СМИ также сообщили, что волгоградский блогер Альфредо Аудиторе разбросал 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров города. О своей акции он объявил заранее, собрав в назначенный час сотни желающих получить деньги.

Местное издание v1.ru утверждает, что раздача купюр привела к давке, однако в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области заявили, что нарушения общественного порядка во время акции не было и никаких заявлений от пострадавших в полицию не поступало.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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