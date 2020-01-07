В Узбекистане завершено расследование ещё одного дела против Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана завершила расследования по ещё одному уголовному делу о вымогательстве и хищении государственных средств в отношении дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в заявлении ведомства.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в экономических преступлениях и коррупции. В декабре 2017 года, после смерти отца, Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Генпрокуратура Узбекистана оценила общую сумму причиненного ущерба по двум уголовным делам почти в два миллиарда долларов. До марта 2019 года Каримова находилась под домашним арестом. Однако из-за неоднократных нарушений условий ареста суд принял решение перевести Каримову в колонию общего режима.

В августе прошлого года против неё возбудили новое уголовное дело о причастности к хищению государственных средств и заключении сделок вопреки интересам Узбекистана.

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, сумма нанесенного ущерба оценивается почти в 175 миллионов долларов.