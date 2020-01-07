"Вперёд в прошлое": соцсети о двух хоккейных финалах на ТВ

Финал молодёжного чемпионата мира по хоккею в этом году оказался невероятно курьёзным событием. Всё дело в том, что его транслировали на Первом канале, а "Матч ТВ" параллельно этому показывал финал 2011 года (кстати, очень интересный и драматичный - сборная России тогда обыграла Канаду со счётом 5:3, проигрывая по ходу встречи три шайбы).
В настоящем финале россияне проиграли всё тем же канадцам, но часть аудитории искренне порадовалась победе девятилетней давности.
Среди тех, кто клюнул, оказался ведущий соцсетей одного из столичных телеканалов, футболист Дмитрий Тарасов и депутат Госдумы Дегтярёв (чтобы добавить происходящему абсурда, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи).
Некоторое время старый финал смотрел даже его участник Владимир Тарасенко, но он подвох всё же заметил.
Кто-то просто веселится.
Кто-то издевается над доверчивыми зрителями.
Наше телевидение вчера продемонстрировало очередное дно. На Матч ТВ, которое до этого показывало матчи молодежного первенства по хоккею, показали финал 2011 года, где наша команда победила канадцев со счетом 5:3.
В это время настоящий финал ЧМ-2020 среди молодежи Россия-Канада показывали по Первому каналу, который якобы внезапно "перекупил" право трансляции финала у Матч ТВ ради поднятия своего рейтинга.
"Перекупил" звучит в этом случае весьма издевательски, поскольку оба канала убыточны и спонсируются властями РФ из бюджетных денег налогоплательщиков. Выходит один получатель бюджетных денег отдал их другому получателю. К "купле-продаже" это действо не имеет отношения вообще.
Но результат впечатляющий. Куча случайно интересующихся хоккеем (как я, поскольку и ЧМ по хоккею и среди взрослых-то обычно не смотрю, кроме финала/полуфинала с нашими) посмотрели не тот матч который рассчитывали увидеть. Причем, я вообще смотрел его урывками, во время рекламы на другом канале.
Предлагаю нашему ТВ копать глубже и вместо олимпиад, в которых мы теперь (спасибо "моченосцам" из ФСБ и фальсификаторам баз данных из СКР) не участвуем, показывать лучшие выступления олимпийской сборной России в более ранних олимпиадах и ЧМ. Зритель, думаю, будет этому только рад. Вместо позора выступления нашей сборной без флага увидит череду выдающихся спортивных побед!
Нелли Булатова:
Казалось бы любой хоть мало мальски следящий за ЧМ человек легко бы различили эти матчи, но вот наши спортивные «гуру» не смогли. Так что посмотрев матч и начали поздравлять. Особенно эпично выглядет Тина Канделаки, ведь по её каналу крутили повтор. Меньше надо отдыхать.
Вчерашний кейс про два финала убедительное доказывает, что сам по себе хоккей, как классная игра, нашим согражданам неинтересен. По-настоящему они любят только наши в нем триумфы (по нынешним временам очень редкие). Надо, чтобы наши рвали не наших. Все остальное - абсолютно неважно. Поэтому люди готовы массово потреблять Универсиады и военные игры, а из летней Олимпиады предпочитают худгимнастику и синхронное плаванье. Их на Олимпиадах смотрят даже пресловутые мужики в трениках. Потому что там наши гарантированно порвут не наших.
Репортаж Юрия Альбертовича Розанова с того финала 2011 я помню очень хорошо (мне, вот, интересно, "Матч" вчера показывал его или они дали старому финалу новый комментарий). Фамилии ведущих хоккеистов той сборной звучали в нем регулярно. Да и как им было не звучать, если Панарин забил вторую и четвертую, а Тарасенко - третью? Я просто очень плохо представляю себе, как человек, интересующийся хоть сколько-нибудь хоккеем, как игрой, может не знать Орлова, Кузнецова, Тарасенко и Панарина. В эти девять лет они играли как в России, так и за океаном, участвовали в чемпионатах мира и сочинской Олимпиаде.
Орлов и Кузнецов выиграли Кубок Стэнли в 2018-м. И о той победе в России говорили все, а далеко не только хоккейные и спортивные СМИ. Это ведь был наш "Вашигтон". Даже, я бы сказал. "Вашингтон" - наш. Кузнецов вскоре после этого нюхнул кокаинчику и его дисквалификация бурно обсуждалась на всех каналах.
Орлов был злодейски назван Любимовым в легендарном флеш-интервью Александра Лидогостера, которое, если верить Ютьюбу, посмотрели несколько миллионов человек, и за которое его автор потом извинялся в эфире у Урганта.
Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в прошлом году.
Панарин Кубка Стэнли не выигрывал, но стал одной из ярчайших звезд мирового хоккея, а затем еще и дал резонансное интервью, где высказался про Путина и политику в весьма нетипичном для российского хоккеиста стиле. И это его интервью обсуждалось даже более бурно, чем кокс Кузнецова.
И вот все эти фамилии на протяжении двух с лишним часов звучат в репортаже. А люди продолжали смотреть и болеть за них, как за участников сегодняшнего финала. Сомнения у них зарождались лишь тогда, когда они заглядывали в социальные сети и их счет не синхронизировался со счетом "френдов". Хотя, в обоих матчах под конец третьего периода было 3-3, только в 11-м отыгрывались мы, а в 20-м - канадцы.
Девять лет хоккейной истории вообще не отложились в памяти "любителей хоккея", которые смотрели вчера "Матч-ТВ", радовались успеху сборной России, строчили победные посты и твиты и даже не подозревали подвоха. И не подумайте, что я их троллю. Нет, я им искренне сочувствую. Вот, сидишь ты, болеешь, получаешь фонтан эмоций в третьем периоде, заходишься в ликующем вопле, открываешь 0,7 "за победу", а потом заходишь в Интернет и, о ужас, выясняешь, что все это происходило не прямо сейчас, а девять лет назад, то есть, в другой политической эпохе. Это ж какой облом.
Алексей Андронов:
К сожалению, то, что произошло с трансляциями финалов - это приговор России, как спортивной стране. Никакая она не спортивная...
Пока на Первом шла прямая трансляция, Матч-ТВ зачем-то показывал финал-2011. С Панариным и Кузнецовым. Очень горько, что люди не только не смогли оценить качество ТВ-картинки, и не поняли, что это архивная запись. Горько, что они не знают, кто такой Панарин...
И не просто люди! Мне наплевать на телеграм-канал Москвы24 - это пусть сами решают. Более чем наплевать на Диму Тарасова, «купившегося» на эту историю.
Но! Михаил Дегтярев - это не просто депутат ГД. Это глава комитета по спорту!!!
Представьте, что у них на этом комитете творится? Один не может понять, что смотрит хоккей 9-летней давности, второго лишили уже 2-х золотых Олимпиады, третий все еще рассказывает про «Объединенный чемпионат»....
Вот поэтому Россия - не спортивная страна. И на нашем веку она не будет иной.
В нормальном мире Дегтярев еще вчера снял бы с себя полномочия. Но мы живем в другом...
На самом деле социальный эксперимент "Матч-ТВ" был довольно смелым. Дело в том, что хоккеисты в молодежной сборной меняются в силу возраста и это неизбежно. Поэтому полстраны только сидела и ждала, как Великая Россия будет рвать Канаду, половина все-таки смотрела хоккей по другой программе. Теперь люди говорят, что виноват "Матч-ТВ"... Ну то, что они не знают хоккеистов, зачем смотрели-то? Вот ровно за тем, чтобы увидеть, как Великая Россия рвет Канаду. Жаль шахматы так не показывают, они и бы и шахматы так смотрели и с этой же целью.
Так вот если хоккеисты меняются, то "Голубые огоньки", послания президента, его "прямая линия" и даже герои выпусков новостей за двадцать лет никак не поменялись. Ну хорошо, будем милосердны, за десять лет! Если ставить старые новости, никто совсем подвоха не заметит, если ставить старые послания и "прямые линия" тем более... Даже не все политологи прочухают. Поэтому я бы продолжил...
В конце концов Моисей сорок лет водил народ по пустыне, у нас в любом случае такого терпения нет. Ну что делать еще с людьми, которые давятся за тысячу рублей от Жириновского и не для того, чтобы кинуть их ему в морду лица, а вечером включают первый попавшийся хоккей и болеют за Россию? Их надо жестко воспитывать и это сложно, ибо эти граждане поперек лавки уже не лежат.
И, действительно, многие увидели в происходящем политическую символичность - и смешную, и мрачную одновременно.
Сталингулаг:
Учитывая дисквалификацию нашей страны на ближайшие 4 года такой приём станет обычным явлением особенно во время проведения крупнейших спортивных мероприятий. А пока это были, так сказать, учения, как например те, что совсем недавно проводились по изоляции рунета. Ну, а что? Начнётся следующая Олимпиада, а нам в это время покажут лучшие выступления советских олимпийцев в 1980 году или в 2014 в Сочи. И плевать, что в Токио Олимпиада летняя, а в Сочи была зимняя, главное, ведь, теперь не участие, а победа, и не важно, когда она была. День Победы с каждым годом празднуем всё шире и шире, так и тут будем! А с ухудшением экономической ситуации применять эту практику можно и в других областях, тем более, что в народе ещё жива память о «вкусной советской колбасе по 2.20». Так можно впредь и говорить по телевизору: помните, какая колбаса <отличная> была? а? вспомнили?! Вот считай и наелись!
Костя + Тина = Победа
Нам не страшны никакие санкции и отлучения от мирового спорта. Что нам стоит мир построить - нарисуем будем жить! Мир спорта, в котором Россия всегда побеждает и никогда не проигрывает вчера нарисовали телеканалы, которыми руководят Константин Эрнст и Тина Канделаки. Канал МатчТВ (Канделаки) вчера вместо финала молодежного ЧМ по хоккею, где сборная РФ проиграла канадцам, показала матч 2011 года, в котором сборная РФ выиграла. А Первый канал (Эрнст) вчера же прервал трансляцию финала, когда стало ясно, что сборная РФ проиграла.
Нашим ВАДА не преграда! Хмуриться не надо, ла-а-а-а-да!
Вопрос от любителя жизни во всех ее проявлениях: Константин Львович и Тинатин Гивиевна, вам самим не противно?
Думаю, надо телевизионщикам взять на вооружение для будущих олимпиад. Учитывая отстранение России. Или вообще снимать их в павильоне. Дёшево и сердито.
Русский рейх выходит на уровень «КНДР».
Ох, обмануть истинного патриота нетрудно, когда он сам обманываться рад.
Нельзя же было совсем не показывать финал на российском ТВ. Поэтому, вероятно, пропагандисты пришли к выводу, что хотя бы части граждан следует гарантированно выдать позитивный настрой, надув их ложной гордостью за державу. Вот и сгрузили на «Матч-ТВ» снег девятилетней давности.
Параллельная реальность.
И так во всем.
При сегодняшних постоянных поражениях властей с помпой, парадами отмечаются годовщины победы в далекой войне. Каждый раз так, как будто победа состоялась вчера. 65! 70! 75! И «маршал победы» Шойгу в орденах во всю грудь. Почти как у Жукова. Ушли или уходят из жизни ветераны? Ничего! Мы их заменим «бессмертным полком»! Получайте «миллионные» шествия «победителей»!
В экономике – Росстат рисует параллельную реальность.
В политике – телевизор рассказывает об Украине вместо обсуждения падения доходов российских граждан и сказочного обогащения правящей верхушки.
И так далее. Тотальное надувательство граждан во всем, выдумывание «реальности».
«Матч-ТВ» разгласил главную пропагандистскую тайну. Он вчера совершил преступление против правящей верхушки. Показал механику – как выдумывается несуществующий мир и впаривается людям под видом настоящего. Отлично сработано. «Все на матч»! «Знай наших»!
И тут у меня возник вопрос. А зачем вообще показывать в России актуальные спортивные соревнования? Спорт как таковой людям не интересен. Вот, например, покажите летом вместо токийской олимпиады - сочинскую. Триумф и патриотический подъем гарантированы. Подвоха, вероятно, никто и не заметит. Потому что если 28-летний Панарин в молодежке никого не смутил, то снег летом, наверное, тоже не смутит.
Возможно, если начать показывать по телеку доллар по 30 и всё такое, оно тоже сработает.
Сила телевидения. Страшное дело, если иметь ввиду не только хоккей, конечно.
Отдельного внимания, как вы уже заметили, удостоилась возглавляющая "Матч ТВ" Тина Канделаки.
Андрей Егоров:
Что, и сейчас Канделаки не вышвырнут? <...>
Канделаки бы на пенсию отправить. Но это нереально. А Уткина назначить главным. Эх... Ведь одна канделаки равняется десяти уткиным. Это любой футбольный болельщик знает, кто смотрит Васин Youtube.
Телеканал о физкультуре и здоровой грузинской кухне никто не делает? Туда бы ее, чтобы не было такого, как в этот раз.
Незыгарь:
Благодаря глупости Канделаки, наглядно увидели модель принятия решений на основе манипуляции и подмены.
Такая же модель-химера встроена в правительственные и региональные процедуры.
Ошибочные решения это как правило и есть результат манипулирования данными и их подменой.
Тина Канделаки:
Оказывается, повтор блестящего финала МЧМ-2011 по хоккею, который мы показали на «Матч ТВ», это «модель принятия решений на основе манипуляции и подмены».
По-моему, «манипуляция» — это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта. Если же это заявка на руководство моим предвыборным штабом, то добро пожаловать, конечно. С годом и компанией я не определилась, но это же не помеха для настоящих профессионалов)
Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует.
Дмитрий Лекух:
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов назвал идиотами болельщиков, предъявивших вещателю претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с решающим поединком турнира-2020. Изначально он опубликовал пост в Twitter, однако позднее публикация исчезла из его аккаунта.
Вот что тут можно сказать ... м-м-м ... почти коллеге: в принципе, в МакДональдс тоже жрут <дерьмо> не самые мудрые люди, не поспоришь. Но пиарщика Мака заявившего такое о СВОИХ покупателях уволили бы, не дожидаясь следующего дня.
Показ на Матч-ТВ победного финала наших с канадцами 2011го года во время прямого эфира проигрыша наших канадцам по Первому каналу - это не "лихое контрпрограммирование". Это мерзость. Это совковое <разводилово> в стране, где отсутствует институт репутации - как у отдельного человека, так и у компании. И делов-то всего-то: поставить плашку "повтор от 2011го". Но сладость вот этого "как мы всех развели, а?!" - этот соблазн непреодолим.
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