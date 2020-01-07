"Вперёд в прошлое": соцсети о двух хоккейных финалах на ТВ

Финал молодёжного чемпионата мира по хоккею в этом году оказался невероятно курьёзным событием. Всё дело в том, что его транслировали на Первом канале, а "Матч ТВ" параллельно этому показывал финал 2011 года (кстати, очень интересный и драматичный - сборная России тогда обыграла Канаду со счётом 5:3, проигрывая по ходу встречи три шайбы).

В настоящем финале россияне проиграли всё тем же канадцам, но часть аудитории искренне порадовалась победе девятилетней давности.

Среди тех, кто клюнул, оказался ведущий соцсетей одного из столичных телеканалов, футболист Дмитрий Тарасов и депутат Госдумы Дегтярёв (чтобы добавить происходящему абсурда, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи).

Некоторое время старый финал смотрел даже его участник Владимир Тарасенко, но он подвох всё же заметил.

Кто-то просто веселится.

Кто-то издевается над доверчивыми зрителями.

Дмитрий Милин:

Наше телевидение вчера продемонстрировало очередное дно. На Матч ТВ, которое до этого показывало матчи молодежного первенства по хоккею, показали финал 2011 года, где наша команда победила канадцев со счетом 5:3.

В это время настоящий финал ЧМ-2020 среди молодежи Россия-Канада показывали по Первому каналу, который якобы внезапно "перекупил" право трансляции финала у Матч ТВ ради поднятия своего рейтинга.

"Перекупил" звучит в этом случае весьма издевательски, поскольку оба канала убыточны и спонсируются властями РФ из бюджетных денег налогоплательщиков. Выходит один получатель бюджетных денег отдал их другому получателю. К "купле-продаже" это действо не имеет отношения вообще.

Но результат впечатляющий. Куча случайно интересующихся хоккеем (как я, поскольку и ЧМ по хоккею и среди взрослых-то обычно не смотрю, кроме финала/полуфинала с нашими) посмотрели не тот матч который рассчитывали увидеть. Причем, я вообще смотрел его урывками, во время рекламы на другом канале.

Предлагаю нашему ТВ копать глубже и вместо олимпиад, в которых мы теперь (спасибо "моченосцам" из ФСБ и фальсификаторам баз данных из СКР) не участвуем, показывать лучшие выступления олимпийской сборной России в более ранних олимпиадах и ЧМ. Зритель, думаю, будет этому только рад. Вместо позора выступления нашей сборной без флага увидит череду выдающихся спортивных побед!

Нелли Булатова:



Казалось бы любой хоть мало мальски следящий за ЧМ человек легко бы различили эти матчи, но вот наши спортивные «гуру» не смогли. Так что посмотрев матч и начали поздравлять. Особенно эпично выглядет Тина Канделаки, ведь по её каналу крутили повтор. Меньше надо отдыхать.

Алексей Дурново:

Вчерашний кейс про два финала убедительное доказывает, что сам по себе хоккей, как классная игра, нашим согражданам неинтересен. По-настоящему они любят только наши в нем триумфы (по нынешним временам очень редкие). Надо, чтобы наши рвали не наших. Все остальное - абсолютно неважно. Поэтому люди готовы массово потреблять Универсиады и военные игры, а из летней Олимпиады предпочитают худгимнастику и синхронное плаванье. Их на Олимпиадах смотрят даже пресловутые мужики в трениках. Потому что там наши гарантированно порвут не наших.

Репортаж Юрия Альбертовича Розанова с того финала 2011 я помню очень хорошо (мне, вот, интересно, "Матч" вчера показывал его или они дали старому финалу новый комментарий). Фамилии ведущих хоккеистов той сборной звучали в нем регулярно. Да и как им было не звучать, если Панарин забил вторую и четвертую, а Тарасенко - третью? Я просто очень плохо представляю себе, как человек, интересующийся хоть сколько-нибудь хоккеем, как игрой, может не знать Орлова, Кузнецова, Тарасенко и Панарина. В эти девять лет они играли как в России, так и за океаном, участвовали в чемпионатах мира и сочинской Олимпиаде.

Орлов и Кузнецов выиграли Кубок Стэнли в 2018-м. И о той победе в России говорили все, а далеко не только хоккейные и спортивные СМИ. Это ведь был наш "Вашигтон". Даже, я бы сказал. "Вашингтон" - наш. Кузнецов вскоре после этого нюхнул кокаинчику и его дисквалификация бурно обсуждалась на всех каналах.

Орлов был злодейски назван Любимовым в легендарном флеш-интервью Александра Лидогостера, которое, если верить Ютьюбу, посмотрели несколько миллионов человек, и за которое его автор потом извинялся в эфире у Урганта.

Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в прошлом году.

Панарин Кубка Стэнли не выигрывал, но стал одной из ярчайших звезд мирового хоккея, а затем еще и дал резонансное интервью, где высказался про Путина и политику в весьма нетипичном для российского хоккеиста стиле. И это его интервью обсуждалось даже более бурно, чем кокс Кузнецова.

И вот все эти фамилии на протяжении двух с лишним часов звучат в репортаже. А люди продолжали смотреть и болеть за них, как за участников сегодняшнего финала. Сомнения у них зарождались лишь тогда, когда они заглядывали в социальные сети и их счет не синхронизировался со счетом "френдов". Хотя, в обоих матчах под конец третьего периода было 3-3, только в 11-м отыгрывались мы, а в 20-м - канадцы.

Девять лет хоккейной истории вообще не отложились в памяти "любителей хоккея", которые смотрели вчера "Матч-ТВ", радовались успеху сборной России, строчили победные посты и твиты и даже не подозревали подвоха. И не подумайте, что я их троллю. Нет, я им искренне сочувствую. Вот, сидишь ты, болеешь, получаешь фонтан эмоций в третьем периоде, заходишься в ликующем вопле, открываешь 0,7 "за победу", а потом заходишь в Интернет и, о ужас, выясняешь, что все это происходило не прямо сейчас, а девять лет назад, то есть, в другой политической эпохе. Это ж какой облом.

Алексей Андронов:



К сожалению, то, что произошло с трансляциями финалов - это приговор России, как спортивной стране. Никакая она не спортивная...



Пока на Первом шла прямая трансляция, Матч-ТВ зачем-то показывал финал-2011. С Панариным и Кузнецовым. Очень горько, что люди не только не смогли оценить качество ТВ-картинки, и не поняли, что это архивная запись. Горько, что они не знают, кто такой Панарин...



И не просто люди! Мне наплевать на телеграм-канал Москвы24 - это пусть сами решают. Более чем наплевать на Диму Тарасова, «купившегося» на эту историю.



Но! Михаил Дегтярев - это не просто депутат ГД. Это глава комитета по спорту!!!



Представьте, что у них на этом комитете творится? Один не может понять, что смотрит хоккей 9-летней давности, второго лишили уже 2-х золотых Олимпиады, третий все еще рассказывает про «Объединенный чемпионат»....



Вот поэтому Россия - не спортивная страна. И на нашем веку она не будет иной.



В нормальном мире Дегтярев еще вчера снял бы с себя полномочия. Но мы живем в другом...

Кирилл Шулика:

На самом деле социальный эксперимент "Матч-ТВ" был довольно смелым. Дело в том, что хоккеисты в молодежной сборной меняются в силу возраста и это неизбежно. Поэтому полстраны только сидела и ждала, как Великая Россия будет рвать Канаду, половина все-таки смотрела хоккей по другой программе. Теперь люди говорят, что виноват "Матч-ТВ"... Ну то, что они не знают хоккеистов, зачем смотрели-то? Вот ровно за тем, чтобы увидеть, как Великая Россия рвет Канаду. Жаль шахматы так не показывают, они и бы и шахматы так смотрели и с этой же целью.

Так вот если хоккеисты меняются, то "Голубые огоньки", послания президента, его "прямая линия" и даже герои выпусков новостей за двадцать лет никак не поменялись. Ну хорошо, будем милосердны, за десять лет! Если ставить старые новости, никто совсем подвоха не заметит, если ставить старые послания и "прямые линия" тем более... Даже не все политологи прочухают. Поэтому я бы продолжил...

В конце концов Моисей сорок лет водил народ по пустыне, у нас в любом случае такого терпения нет. Ну что делать еще с людьми, которые давятся за тысячу рублей от Жириновского и не для того, чтобы кинуть их ему в морду лица, а вечером включают первый попавшийся хоккей и болеют за Россию? Их надо жестко воспитывать и это сложно, ибо эти граждане поперек лавки уже не лежат.

И, действительно, многие увидели в происходящем политическую символичность - и смешную, и мрачную одновременно.

Сталингулаг:



Учитывая дисквалификацию нашей страны на ближайшие 4 года такой приём станет обычным явлением особенно во время проведения крупнейших спортивных мероприятий. А пока это были, так сказать, учения, как например те, что совсем недавно проводились по изоляции рунета. Ну, а что? Начнётся следующая Олимпиада, а нам в это время покажут лучшие выступления советских олимпийцев в 1980 году или в 2014 в Сочи. И плевать, что в Токио Олимпиада летняя, а в Сочи была зимняя, главное, ведь, теперь не участие, а победа, и не важно, когда она была. День Победы с каждым годом празднуем всё шире и шире, так и тут будем! А с ухудшением экономической ситуации применять эту практику можно и в других областях, тем более, что в народе ещё жива память о «вкусной советской колбасе по 2.20». Так можно впредь и говорить по телевизору: помните, какая колбаса <отличная> была? а? вспомнили?! Вот считай и наелись!

Игорь Яковенко:

Костя + Тина = Победа

Нам не страшны никакие санкции и отлучения от мирового спорта. Что нам стоит мир построить - нарисуем будем жить! Мир спорта, в котором Россия всегда побеждает и никогда не проигрывает вчера нарисовали телеканалы, которыми руководят Константин Эрнст и Тина Канделаки. Канал МатчТВ (Канделаки) вчера вместо финала молодежного ЧМ по хоккею, где сборная РФ проиграла канадцам, показала матч 2011 года, в котором сборная РФ выиграла. А Первый канал (Эрнст) вчера же прервал трансляцию финала, когда стало ясно, что сборная РФ проиграла.

Нашим ВАДА не преграда! Хмуриться не надо, ла-а-а-а-да!

Вопрос от любителя жизни во всех ее проявлениях: Константин Львович и Тинатин Гивиевна, вам самим не противно?

Андрей Богославский:

Думаю, надо телевизионщикам взять на вооружение для будущих олимпиад. Учитывая отстранение России. Или вообще снимать их в павильоне. Дёшево и сердито.

Айдер Муждабаев:

Русский рейх выходит на уровень «КНДР».

Юрий Богомолов:

Ох, обмануть истинного патриота нетрудно, когда он сам обманываться рад.

Василий Аленин:

Нельзя же было совсем не показывать финал на российском ТВ. Поэтому, вероятно, пропагандисты пришли к выводу, что хотя бы части граждан следует гарантированно выдать позитивный настрой, надув их ложной гордостью за державу. Вот и сгрузили на «Матч-ТВ» снег девятилетней давности.

Параллельная реальность.

И так во всем.

При сегодняшних постоянных поражениях властей с помпой, парадами отмечаются годовщины победы в далекой войне. Каждый раз так, как будто победа состоялась вчера. 65! 70! 75! И «маршал победы» Шойгу в орденах во всю грудь. Почти как у Жукова. Ушли или уходят из жизни ветераны? Ничего! Мы их заменим «бессмертным полком»! Получайте «миллионные» шествия «победителей»!

В экономике – Росстат рисует параллельную реальность.

В политике – телевизор рассказывает об Украине вместо обсуждения падения доходов российских граждан и сказочного обогащения правящей верхушки.

И так далее. Тотальное надувательство граждан во всем, выдумывание «реальности».

«Матч-ТВ» разгласил главную пропагандистскую тайну. Он вчера совершил преступление против правящей верхушки. Показал механику – как выдумывается несуществующий мир и впаривается людям под видом настоящего. Отлично сработано. «Все на матч»! «Знай наших»!

И тут у меня возник вопрос. А зачем вообще показывать в России актуальные спортивные соревнования? Спорт как таковой людям не интересен. Вот, например, покажите летом вместо токийской олимпиады - сочинскую. Триумф и патриотический подъем гарантированы. Подвоха, вероятно, никто и не заметит. Потому что если 28-летний Панарин в молодежке никого не смутил, то снег летом, наверное, тоже не смутит.

Дмитрий Навоша:

Возможно, если начать показывать по телеку доллар по 30 и всё такое, оно тоже сработает.

Андрей Волна:

Сила телевидения. Страшное дело, если иметь ввиду не только хоккей, конечно.

Отдельного внимания, как вы уже заметили, удостоилась возглавляющая "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Андрей Егоров:



⁠Что, и сейчас Канделаки не вышвырнут? <...>

Канделаки бы на пенсию отправить. Но это нереально. А Уткина назначить главным. Эх... Ведь одна канделаки равняется десяти уткиным. Это любой футбольный болельщик знает, кто смотрит Васин Youtube.



Телеканал о физкультуре и здоровой грузинской кухне никто не делает? Туда бы ее, чтобы не было такого, как в этот раз.

Незыгарь:



Благодаря глупости Канделаки, наглядно увидели модель принятия решений на основе манипуляции и подмены.

Такая же модель-химера встроена в правительственные и региональные процедуры.

Ошибочные решения это как правило и есть результат манипулирования данными и их подменой.



Тина Канделаки:



Оказывается, повтор блестящего финала МЧМ-2011 по хоккею, который мы показали на «Матч ТВ», это «модель принятия решений на основе манипуляции и подмены».



По-моему, «манипуляция» — это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта. Если же это заявка на руководство моим предвыборным штабом, то добро пожаловать, конечно. С годом и компанией я не определилась, но это же не помеха для настоящих профессионалов)



Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует.

Дмитрий Лекух:



Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов назвал идиотами болельщиков, предъявивших вещателю претензии за показ финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с решающим поединком турнира-2020. Изначально он опубликовал пост в Twitter, однако позднее публикация исчезла из его аккаунта.



Вот что тут можно сказать ... м-м-м ... почти коллеге: в принципе, в МакДональдс тоже жрут <дерьмо> не самые мудрые люди, не поспоришь. Но пиарщика Мака заявившего такое о СВОИХ покупателях уволили бы, не дожидаясь следующего дня.

Миша Козырев:

Показ на Матч-ТВ победного финала наших с канадцами 2011го года во время прямого эфира проигрыша наших канадцам по Первому каналу - это не "лихое контрпрограммирование". Это мерзость. Это совковое <разводилово> в стране, где отсутствует институт репутации - как у отдельного человека, так и у компании. И делов-то всего-то: поставить плашку "повтор от 2011го". Но сладость вот этого "как мы всех развели, а?!" - этот соблазн непреодолим.



