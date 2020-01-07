Бывший сотрудник колонии в Туве заявил, что его избил глава УФСИН

Бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Туве майор Владимир Монгуш записал видеообращение, в котором обвиняет руководителя регионального управления в превышении должностных полномочий.

Как рассказал Монгуш, проблемы на службе у него начались после того, как в 2018 году он отказался принимать гнилую рыбу для тюремной кухни. Испорченный товар купили для отмывания денег. "Больше миллиона должны были осесть в чьих-то карманах", – говорит он в обращении.

Майору стали угрожать увольнением. В январе 2019 года его вызвали на овощную базу. Там, по словам Монгуша, подвыпившие глава управления ФСИН по Туве Дмитрий Обломий и его заместитель Олег Тодояков указали ему на подмерзшую картошку. Обломий ударил его в голову, сорвал погоны и оскорблял. Монгуш утверждает, что глава регионального управления ФСИН кричал ему: "Да тебя, тварь, в 1938-м расстреляли бы!" Майору стало плохо, и скорая отвезла его в больницу. Там ему диагностировали сотрясение мозга.

Монгуш подал заявление в Следственный комитет и прокуратуру, но возбуждать уголовное дело не стали. Летом он уволился и намерен снова обжаловать в суде отказ возбудить дело.

Начальник УФСИН России по Туве Дмитрий Обломий отрицает обвинения бывшего подчиненного. Сотрясение головного мозга, из-за которого Монгуша увезли в больницу, Обломий объясняет тем, что у майора ранее случались травмы головы.