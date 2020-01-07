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ТАСС: постпреда Свердловской области заподозрили в браконьерстве

Косули, архивный снимок

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Постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров был задержан в Подмосковье по подозрению в браконьерстве. Об этом во вторник сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официально в МВД подтвердили задержание двух неназванных мужчин, которые без разрешения въехали на территорию одного из охотничьих хозяйств Раменского района. В их машине не нашли ни оружия, ни тушек животных, однако на самой территории хозяйства был обнаружена мёртвая косуля.

ТАСС пишет, что по итогам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Овчарова. Источник агентства заявляет, что его и второго задержанного по подозрению в браконьерстве отпустили из полиции после дачи объяснений.

Пресс-служба представительства Свердловской области утверждает, что полиция не проводила задержание, а Овчаров не привлекался к административной или уголовной ответственности.

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