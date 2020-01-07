Космический телескоп TESS обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости. Об этом сообщает североамериканское космическое агентство НАСА.

Планета TOI 700 d расположена на расстоянии чуть более 100 световых лет от Земли в южном созвездии Дорадо. Она примерно на 20% больше нашей планеты и вращается вокруг красного карлика (прим. маленькая и относительно холодная звезда) за 37 дней.

При этом экзопланета получает от звезды 86% энергии, которую Солнце даёт Земле. Также отмечается, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, это повышает шансы планеты быть обитаемой.

Всего TESS обнаружил на орбите указанной звезды три планеты – TOI 700 b, c и d. Из них только d находится в так называемой обитаемой зоне. Это означает, что она не слишком далеко и не слишком близко от звезды, где температура может допускать присутствие жидкой воды.