Greenpeace: данные Россельхоза о лесных пожарах занижены в 57 раз

Данные Россельхоза о лесных пожарах занижены в 57 раз, утверждают в Greenpeace на основании изучения доклада "Об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году". Доклад был опубликован перед Новым годом на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.

Согласно документу, за 2018 год площадь лесов, погибших от лесных пожаров в России, составила 73 тысячи гектаров. В то же время на сайте отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН площадь погибших лесов оценивается в 4 миллиона 180 тысяч гектаров.

В Greenpeace считают, что "именно дистанционные спутниковые данные являются наиболее точным и объективным источником информации, а при нынешнем уровне финансирования лесоучетных и лесопожарных работ - практически единственным таким источником". В отчёте организации сказано, что у этих данных тоже есть своя погрешность, но она невелика.



Отдельно в Greenpeace отмечают, что данных о погибших из-за пожаров лесов за 2019 год пока нет, но, по предварительным оценкам, они могут в полтора раза превысить аналогичный показатель предыдущего года. Экологи при этом предполагают, что Рослесхоз, а за ним и Минприроды снова "будут оперировать вымышленными площадями, в десятки раз отличающимися от реальности".