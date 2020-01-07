Reuters: российские наёмники лечатся в клинике "Согаза" в Петербурге

В частном Международном медицинском центре страховой компании "Согаз" в Санкт-Петербурге лечились граждане России, раненные в ходе конфликтов за рубежом, в которых они участвовали как наёмники. Это утверждается в опубликованном во вторник расследовании агентства Reuters. Авторы расследования ссылаются на несколько источников, включая персонал клиники. В расследовании подчёркивается, что клиника принадлежит людям, близким к президенту России Владимиру Путину.
"Оказание медицинских услуг наёмникам частных военных компаний, раненным, в частности, в Ливии и Сирии, свидетельствует о том, что они получают поддержку со стороны российской элиты, вопреки тому, что Кремль отрицает, что они воюют за рубежом по его воле", – говорится в расследовании.
Генеральный директор клиники Владислав Баранов, как утверждает Reuters, также поддерживает деловые отношения с Марией Воронцовой, предполагаемой старшей дочерью президента России Владимира Путина (Путин официально не признал и не опроверг родство с Воронцовой).
Среди владельцев страховой компании "Согаз" – родственники Владимира Путина и других лиц, связанных с президентом. В частности, долей в "Согазе" владел двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, а его сын сейчас, по официальным данным, владеет 12,5 процентами акций компании через компанию Accept.
Заместителем генерального директора "Согаза", в свою очередь, является Михаил Путин, сын другого двоюродного брата президента. Среди акционеров "Согаза" также бизнесмен из окружения Путина Юрий Ковальчук и его жена.
Официально Министерство обороны, "Согаз" и Кремль не ответили на запросы о комментариях по поводу лечения раненых наемников, а Баранов прямо сказал журналистам, что советует им "забыть" о его клинике.
В соответствии с российским законодательством, все медицинские организации обязаны сообщать о боевых травмах в полицию для проведения расследования. Однако у журналистов Reuters нет данных о том, что такие сообщения делались.
О том, что они лечились в клинике "Согаза", журналистам сообщили бывший боец так называемой "частной военной компании Вагнера" Александр Кузнецов, раненный в Ливии, и несколько человек, раненных в Сирии. По ряду сообщений, наёмники лечатся в этой клинике как минимум с 2016 года. Лечение им предоставляется бесплатно, кто его оплачивает – неизвестно.
- Российские власти отрицают существование в стране частных военных компаний и наёмников. В Кремле отрицают причастность каких-либо официальных структур к участию россиян в боевых действиях за рубежом (за исключением операции российских военных в Сирии). В многочисленных расследованиях, в том числе и Радио Свобода, однако, содержатся доказательства участия российских ЧВК в боевых действиях на Украине, в Сирии, а с недавнего времени и в Ливии, на стороне войск генерала Халифы Хафтара.
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По официальным данным Минобороны, во время военной операции в Сирии с 30 сентября 2015 года в результате боевых действий погибли более 40 российских военнослужащих, ещё несколько десятков погибли в результате авиакатастроф и других несчастных случаев. Потери среди российских наемников в это число не входят.
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После боя в Сирии в феврале 2018 года, в котором от ударов американской авиации погибли десятки россиян, предположительно наёмников "ЧВК Вагнера", МИД России сообщал, что несколько десятков раненых россиян "проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях". Это был единственный случай, когда власти сообщали о лечении пострадавших в боевых действиях за рубежом россиян, не являющихся военнослужащими. "Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", – говорилось тогда в сообщении МИД.
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