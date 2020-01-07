Reuters: российские наёмники лечатся в клинике "Согаза" в Петербурге

В частном Международном медицинском центре страховой компании "Согаз" в Санкт-Петербурге лечились граждане России, раненные в ходе конфликтов за рубежом, в которых они участвовали как наёмники. Это утверждается в опубликованном во вторник расследовании агентства Reuters. Авторы расследования ссылаются на несколько источников, включая персонал клиники. В расследовании подчёркивается, что клиника принадлежит людям, близким к президенту России Владимиру Путину.

"Оказание медицинских услуг наёмникам частных военных компаний, раненным, в частности, в Ливии и Сирии, свидетельствует о том, что они получают поддержку со стороны российской элиты, вопреки тому, что Кремль отрицает, что они воюют за рубежом по его воле", – говорится в расследовании.

Генеральный директор клиники Владислав Баранов, как утверждает Reuters, также поддерживает деловые отношения с Марией Воронцовой, предполагаемой старшей дочерью президента России Владимира Путина (Путин официально не признал и не опроверг родство с Воронцовой).

Среди владельцев страховой компании "Согаз" – родственники Владимира Путина и других лиц, связанных с президентом. В частности, долей в "Согазе" владел двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, а его сын сейчас, по официальным данным, владеет 12,5 процентами акций компании через компанию Accept.​

Заместителем генерального директора "Согаза", в свою очередь, является Михаил Путин, сын другого двоюродного брата президента. Среди акционеров "Согаза" также бизнесмен из окружения Путина Юрий Ковальчук и его жена.​

Официально Министерство обороны, "Согаз" и Кремль не ответили на запросы о комментариях по поводу лечения раненых наемников, а Баранов прямо сказал журналистам, что советует им "забыть" о его клинике.

В соответствии с российским законодательством, все медицинские организации обязаны сообщать о боевых травмах в полицию для проведения расследования. Однако у журналистов Reuters нет данных о том, что такие сообщения делались.

О том, что они лечились в клинике "Согаза", журналистам сообщили бывший боец так называемой "частной военной компании Вагнера" Александр Кузнецов, раненный в Ливии, и несколько человек, раненных в Сирии. По ряду сообщений, наёмники лечатся в этой клинике как минимум с 2016 года. Лечение им предоставляется бесплатно, кто его оплачивает – неизвестно.