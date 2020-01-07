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Путин неожиданно прилетел в Сирию и встретился с Асадом

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Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в столицу Сирии Дамаск. О визите не сообщалось заранее.

Как пишут российские агентства со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки российских войск в Сирии. Там он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, войскам которого Россия оказывает помощь.

По словам Пескова, Путин отметил, что "пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности". Асад, как утверждается, выразил России признательность за помощь.

В поездке Путина сопровождает министр обороны России Сергей Шойгу.

Путин прилетел в Сирию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США, в результате которой был убит видный иранский генерал Касем Сулеймани. Иран, как и Россия, оказывает помощь Башару Асаду в борьбе против вооружённой оппозиции. Союзники США на территории Сирии - сирийские курды, американские военные размещены на востоке страны с целью борьбы против террористической группировки "Исламское государство". Неясно, был ли запланирован визит Путина ещё до убийства Сулеймани.

8 января, как ожидается, российский президент посетит Турцию, где примет участие в открытии газопровода "Турецкий поток".

  • Гражданская война в Сирии идёт с 2012 года. Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года под предлогом борьбы с терроризмом. За прошедшее время войска Асада сумели взять под контроль значительную часть территории страны. Правозащитники обвиняли сирийские правительственные войска и российских военных в массовой гибели мирных жителей.
  • Посещая Сирию в прошлый раз, в декабре 2017 года, Путин заявлял, что в стране была одержана победа, и объявил о предстоящем выводе российских войск. В стране, однако, остаются российские военные базы, а российские военные по-прежнему участвуют в операциях.

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