Путин неожиданно прилетел в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в столицу Сирии Дамаск. О визите не сообщалось заранее.

Как пишут российские агентства со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки российских войск в Сирии. Там он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, войскам которого Россия оказывает помощь.

По словам Пескова, Путин отметил, что "пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности". Асад, как утверждается, выразил России признательность за помощь.

В поездке Путина сопровождает министр обороны России Сергей Шойгу.

Путин прилетел в Сирию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США, в результате которой был убит видный иранский генерал Касем Сулеймани. Иран, как и Россия, оказывает помощь Башару Асаду в борьбе против вооружённой оппозиции. Союзники США на территории Сирии - сирийские курды, американские военные размещены на востоке страны с целью борьбы против террористической группировки "Исламское государство". Неясно, был ли запланирован визит Путина ещё до убийства Сулеймани.

8 января, как ожидается, российский президент посетит Турцию, где примет участие в открытии газопровода "Турецкий поток".