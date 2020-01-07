Шеф Пентагона: "Мы будем соблюдать правила ведения войны"

США не станут нарушать правила ведения войны, несмотря на угрозы со стороны президента Трампа о нанесении ударов по культурным объектам Ирана. Министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопрос журналиста, будут ли войска наносить удары по культурным объектам, ответил: "Мы будем следовать правилам ведения войны". На уточняющий вопрос, означает ли это, что США не будут наносить удары по культурным объектам, что было бы военным престплением, Эспер ответил: "Таковы законы вооружённых конфликтов". Глава Пентагона на стал далее вдаваться в подробности по этому вопросу.



Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, что если в Тегеране решат отомстить Вашингтону за убийство генерала Касема Сулеймани, то удары будут нанесены не только по военным, но и по культурным объектам Ирана. Это вызвало возмущённую реакцию среди иранцев.



Умышенное разрушение памятников культурного наследия в ходе боевых действий признаётся международными законами "военным преступлением". Одним из таких правовых актов стала резолюция Совета Безопасности ООН, поддержанная администрацией Трампа в 2017 году. Гаагская конвеция 1954 года также относит к военным преступлениям уничтожение культурного достояния.