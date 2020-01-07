Санчес утверждён главой левого коалиционного правительства Испании

Парламент Испании одобрил кандидатуру лидера социалистов Педро Санчеса на должность премьер-министра. Кандидатура Санчеса прошла с перевесом всего в 2 голоса - 167 против 165. 18 депутатов, в том числе каталанские националисты, воздержались. Для утверждения премьера необходимо было, чтобы число голосов "за" превысило число голосов "против".

Избрание Санчеса премьером позволит избежать третьих подряд досрочных выборов в парламент.

Новый кабинет будет коалиционным - социалисты договорились о сотрудничестве с левой партией "Подемос". Кабинет также поддерживают несколько региональных партий. При этом у него нет большинства в парламенте, и многие комментаторы отмечают, что Санчесу будет непросто реализовать все свои инициативы. Новое левое правительство - первый коалиционный кабинет в современной истории страны - намерено поднять налоги на высокие доходы и на капитал, а также провести ряд социальных реформ.

Санчес исполняет обязанности премьера с весны прошлого года, однако его кандидатура долгое время не была формально утверждена парламентом. Из-за невозможности сформировать правительство парламент в прошлом году был дважды распущен. Социалисты оба раза оказывались по итогам выборов на первом месте, но им долго не хватало голосов для формирования кабинета. Ситуацию изменила только договорённость с "Подемос" о коалиции.