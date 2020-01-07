Гуайдо смог прорваться в здание парламента. Там отключили свет

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого США и ряд других стран считают легитимным временным президентом страны, во вторник вместе со сторонниками сумел прорваться в здание парламента - Национальной ассамблеи - и принести присягу в качестве спикера.

В воскресенье Гуайдо и его сторонников не пустили в здание парламента, где проходило голосование за новое руководство законодательного органа. В результате провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи, хотя был избран в отсутствие кворума. Сторонники Гуайдо собрались в другом месте и переизбрали спикером его - в его поддержку проголосовали 100 депутатов из 167. Однако до сегодняшнего дня Гуайдо не мог попасть в здание парламента.

Во вторник - после бурных дискуссий с сотрудниками национальной гвардии, окружившими здание - Гуайдо и поддерживающих его депутатов всё же пустили в зал, где проходила сессия. Парра к тому времени уже ушёл, и Гуайдо занял место спикера. После этого в зале заседаний отключили электричество, и Гуайдо принёс присягу в полутьме.

Почти год назад Гуайдо провозгласил себя временным президентом после того, как оппозиция не признала результаты президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Реальная власть в стране, однако, осталась в руках Мадуро. США обвинили его в узурпации власти и наложили на Венесуэлу санкции. Госсекретарь Майк Помпео во вторник поздравил Гуайдо с переизбранием спикером парламента.