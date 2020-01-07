Российский паспорт – на 51-м месте в мире по "безвизу"

Паспорт гражданина Российской Федерации позволяет въехать без оформления визы, или с получением её на месте, в 118 стран мира. Согласно ежегодному рейтингу, который составляют эксперты международной консалтинговой компании Henley & Partners, документ занимает по этому показателю 51-е место. По сравнению с началом 2019 года, российский паспорт опустился на три позиции.

В тройку лидеров вошли паспорта граждан Японии, которые могут посетить без виз 191 государство, Сингапура, чьи граждане могут свободно въезжать в 190 стран, а также Германии и Южной Кореи, у граждан которых на одну страну для свободного посещения меньше.

Из стран постсоветского пространства самых высоких показателей в рейтинге достигли паспорта Литвы, Латвии и Эстонии. Граждане этих государств могут посетить без виз 181, 180 и 179 стран соответственно. Худшие в этой категории показатели у документов, которые выдают гражданам Туркмении: по ним свободно пускают в 52 страны.



Последнее место в рейтинге, который затрагивает 159 государств, занимает Афганистан, безвизовый режим с которым введён всего лишь в 26 странах.

