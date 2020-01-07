Более 50-ти человек погибли в Иране при давке в день похорон Сулеймани

Тело иранского генерала Кассема Сулеймани во вторник было доставлено в его родной город Керман на юго востоке Ирана для захоронения. Не менее 50 местных жителей погибли в Кермане при давке во время траурной процессии. В связи с трагическим происшествим похороны были отложены на несколько часов.



Сулеймани был убит 3 января ракетным ударом с американского дрона в районе Багдадского аэропорта. Иранские власти пригрозили Соединённым Штатам, что отомстят за гибель своего главного военного стратега. Из Вашингтона в адрес Ирана прозвучали ответные угрозы, в результате чего обстановка в регионе резко обострилась.



Сулеймани, командовавший элитными войсками "Бригады Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, создал в нескольких соседних странах союзные Тегерану вооружённые формирования и был главной фигурой в координации многолетней кампании за вывод войск США из Ирака.