Патриарх Кирилл высказался против законопроекта о семейном насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, сообщило РИА Новости. По словам патриарха, термин "семейно-бытовое насилие" заимствован из-за границы. Он предположил, что принятие подобных законов в зарубежных странах создаёт в сознании российских законодателей "зависимость от этих иностранных новаций" и желание привести российские законы в соответствие с законами других стран.
Кирилл выступил с традиционном Рождественским интервью на телеканале "Россия 1".
Накануне, 6 января, поздравляя сограждан с наступающим Рождеством Христовым, предстоятель Русской православной церкви призвал верующих отказаться от комфорта. Он также призвал призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт, а отринуть "бремя страстей" и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".
- 70 процентов россиян считают необходимым принять закон о профилактике домашнего насилия. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). "Не нужен" такой закон лишь семи процентам опрошенных. В недопустимости любого физического насилия в семье уверены 90 процентов россиян. 8 процентов полагают, что ударить супруга можно "при определенных обстоятельствах". Половина респондентов считает, что прощать даже первый случай семейного насилия нельзя. Больше трети готовы простить.
- За принятие закона против домашнего насилия выступают 80 процентов женщин и 57 процентов мужчин. Женщины также больше говорят о недопустимости семейного насилия (94 процента против 85). 52 процента мужчин заявили, что согласны закрыть глаза на первые побои в семье, из женщин такого мнения придерживаются 29 процентов опрошенных.
- Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован 29 ноября Советом Федерации. Согласно документу, под "семейно-бытовым" насилием подразумеваются физические деяния, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. При этом в качестве наказаний совершивших насилие предлагаются "профилактические беседы" и "защитные предписания".
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