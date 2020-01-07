Патриарх Кирилл высказался против законопроекта о семейном насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, сообщило РИА Новости. По словам патриарха, термин "семейно-бытовое насилие" заимствован из-за границы. Он предположил, что принятие подобных законов в зарубежных странах создаёт в сознании российских законодателей "зависимость от этих иностранных новаций" и желание привести российские законы в соответствие с законами других стран.



Кирилл выступил с традиционном Рождественским интервью на телеканале "Россия 1".



Накануне, 6 января, поздравляя сограждан с наступающим Рождеством Христовым, предстоятель Русской православной церкви призвал верующих отказаться от комфорта. Он также призвал призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт, а отринуть "бремя страстей" и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и "умножении любви".

70 процентов россиян считают необходимым принять закон о профилактике домашнего насилия. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). "Не нужен" такой закон лишь семи процентам опрошенных. В недопустимости любого физического насилия в семье уверены 90 процентов россиян. 8 процентов полагают, что ударить супруга можно "при определенных обстоятельствах". Половина респондентов считает, что прощать даже первый случай семейного насилия нельзя. Больше трети готовы простить.

За принятие закона против домашнего насилия выступают 80 процентов женщин и 57 процентов мужчин. Женщины также больше говорят о недопустимости семейного насилия (94 процента против 85). 52 процента мужчин заявили, что согласны закрыть глаза на первые побои в семье, из женщин такого мнения придерживаются 29 процентов опрошенных.

Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован 29 ноября Советом Федерации. Согласно документу, под "семейно-бытовым" насилием подразумеваются физические деяния, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. При этом в качестве наказаний совершивших насилие предлагаются "профилактические беседы" и "защитные предписания".