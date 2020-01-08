В Омске детям подарили конфеты с портретом Путина

В новогоднем детском подарке жители Омска обнаружили конфеты "Президент" с портретом Владимира Путина на обёртке. Фотографию опубликовал в группе "Ревизорро Омск" в соцсети "ВКонтакте" пользователь Антон, добавив, что есть конфеты, опасается. В состав продукта входят водка и перец чили.

Конфеты "Президент" производит компания "Джи Си — Золотые конфеты" из Санкт-Петербурга. В описании лакомства на сайте компании говорится, что в трюфеле отражены определяющие черты главы государства: "самообладание, спокойствие и харизматичность выражены тёплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие – в раскрывающейся остроте перца чили".