В Екатеринбурге горит свалка, которой не должно быть с 2011 года

В Екатеринбурге на севере города горит мусорная свалка, в связи с чем МЧС рекомендовало жителям не выходить без особой надобности на улицу и не открывать окна.

Пожар на свалке начался ещё 13 декабря, он был потушен, но мусор продолжил тлеть. Сегодня из-за отсутствия ветра в Екатеринбурге резко усилился запах гари, а местные жители начали массово жаловаться на проблемы с дыханием и головокружение.

"Новая газета" отмечает, что свалка бытовых отходов в Орджоникидзевском районе, площадью несколько гектар, является незаконной. Ещё в 2011-м году, после соответствующего решения природоохранной прокуратуры, она должна была быть ликвидирована, однако продолжает существовать до сих пор, и возгорания на ней происходят регулярно.