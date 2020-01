Дилеммы бандита. Арье Готсданкер – о социальной динамике

Существует много теорий на тему о том, почему человек получил серьёзное эволюционное преимущество. Помимо развития речи, умения передавать опыт, развития навыков создания и использования инструментов, мы имеем еще одно преимущество – развитую систему организации сотрудничества в больших группах. На начальных этапах развития человечество, скорее всего, страдало больше всего даже не от хищников, а от регулярного голода и всевозможных вирусов и болезней. Постепенное развитие науки и технологии позволило преодолеть внешние угрозы, и сейчас единственной угрозой для человека стал сам человек.

Раньше подавляющее большинство людей умирало от болезней, вызванных вирусами или бактериями. Сейчас умирают всё больше от хронических болезней, развивающихся в результате нездорового образа жизни, лишнего веса, неправильного питания или малой подвижности. С другой стороны, в большинстве стран полностью справились с угрозой смерти от встречи с диким хищником или от нехватки продовольствия. Фактически у человечества остался только один враг – он сам. Во многих случаях смерти виноват сам человек – это болезни, в которых мы сами виноваты, техногенные катастрофы и войны.

Колония муравьев обходится без лидеров и начальников, стая обезьян может иметь неформального лидера, но только человек научился выстраивать сложные организационные структуры с многоуровневой иерархией. Развитие социальных механизмов позволило увеличить взаимодействие между людьми, но, с другой стороны, породило новую проблему – регулярность и нарастающую масштабность военных конфликтов. Вторая пандемия чумы, прокатившаяся по Европе в XIV веке, унесла 25 миллионов жизней, что в разы превышает численность жертв военных конфликтов того времени. Третья пандемия чумы, которая началась в конце XIX века и благодаря развитию морского судоходства раскинулась от Азии до Европы, унесла 12 миллионов жизней, что уже в совокупности меньше, чем Первая и Вторая мировые войны. Сейчас, наверное, можно с уверенностью сказать, что человек – основная угроза для выживания человечества.

Наука длительное время увлеченно занималась развитием технологий, которые позволяют улучшить качество жизни, при этом гуманитарные области, исследующие человеческое общество, предавались забвению. Если сравнить уровень наших знаний в таких областях, как физика или медицина, с социологией или организационной психологией, то разрыв колоссальный. Только недавно ученые начали применять наработки из статистической физики для исследования проблем взаимодействия людей в группах. Группа исследователей, например, попробовала понять проблемы взаимодействия людей, используя инструменты, которые применялись до этого для исследования физических процессов. В результате было установлено, что кооперация возможна, только если в результате совместного приложения усилий возникает эффект синергии.

Мы хорошо изучили динамику ядерного взрыва, но совершенно не умеем прогнозировать взрывы социальные

Из "дилеммы бандита" (часть теории игр) известно, что сотрудничество сложно достижимо, если выгода от предательства – нарушения договоренностей – для участников процесса достаточно велика. При увеличении численности группы увеличивается и синергетический эффект. Также установлено, что путем применения различных форм общественного наказания можно снизить данный мультипликатор практически в два раза. Как говорится, "добрым словом и кольтом можно добиться гораздо большего, чем только добрым словом". Но в целом наше поведение не подчиняется линейным законам, человечество нерационально, мы ещё недостаточно изучили динамику социальных систем, наши прогностические способности в этом плане очень слабы. Мы хорошо изучили динамику ядерного взрыва, но совершенно не умеем прогнозировать взрывы социальные.

Социальные механизмы, скорее всего, подчиняются законам теории хаоса и представляют собой нелинейную динамическую систему. Но и в условиях хаоса есть некоторый порядок. Система ведет себя достаточно хаотично, никогда не проходит с точностью по старой траектории, но чаще всего проходит в орбите какого-то аттрактора. Есть ли такие аттракторы в динамике развития общества?

Развитие социальной группы продолжается до тех пор, пока удается поддерживать необходимый уровень синергии (мультипликатора) и расходов на организацию принуждения к сотрудничеству (наказания). Другими словами говоря, пока экономика растет – так или иначе данный баланс можно поддерживать. Если рост экономики остановился, а рост запросов общества – нет, какое-то время можно попробовать удержать баланс путем "закручивания гаек". Чем слабее становятся удерживающие механизмы, тем хуже становится сотрудничество, тем сильнее падает доверие людей друг к другу, тем больше становится обмана и предательства. Общество распадается на мелкие группы, при этом линии разлома могут быть разнообразными, от географических, этнических до социальных (например, как в случае с революцией в России 1917 года). Есть еще один способ удержать общество от распада – сплотить его против общего врага. С одной стороны, экспансия на чужие территории сулит экономические выгоды, с другой – конфликт уменьшает возможность выживания индивида вне группы. Для сотрудничества уже не нужен рост – выжить бы.

Работает тренд на разобщение, на переход от общего глобального мира к множеству рассеянных групп

Может, это и есть аттрактор социальной динамики? Как в примере с кучей песка: какое-то время от добавления песчинок стабильность системы не меняется, но вдруг начинается лавинообразный процесс, в результате которого меняется ландшафт. Пока есть возможность взаимовыгодно сотрудничать – общество растет и развивается, но в какой-то момент нарастает внутреннее напряжение, начинается движение в сторону разобщения и вражды. Какое-то время общество продолжает сохранять стабильность (да, происходят локальные конфликты, по аналогии с кучей песка – отдельные песчинки не могут удержаться и соскальзывают), но в какой-то момент начинается лавинообразный процесс, и похоже, что это неизбежно. Это и есть социальная динамика.

Сегодня, похоже, многие страны израсходовали внутренние ресурсы по удержанию стабильности. Последняя надежда для них сохранить стабильность – отыскать внешнюю угрозу. Сейчас, скорее всего, чётко работает тренд на разобщение, на переход от общего глобального мира к множеству рассеянных групп. Как и когда обвал произойдет – неизвестно. Относительно точные прогнозы в нелинейных системах можно давать на один шаг вперед, с попыткой прогнозировать глубже на порядок уменьшается точность прогнозов. В какой форме это произойдет? Новая мировая война? Техногенная катастрофа? Пандемия? Мы и этого не знаем, но скорее всего, катастрофу человечество организует своими руками.

Арье Готсданкер – организационный психолог

