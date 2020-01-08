Киев отправляет в Иран специалистов для расследования авиакатастрофы

Украинские специалисты будут привлечены к расследованию авиакатастрофы самолёта "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В сообщении на сайте украинского президента говорится, что самолёт со специалистами вылетит в Иран вечером 8 января. Среди участников поисково-спасательной группы – представители службы по чрезвычайным ситуациям, МИДа, МВД, Службы безопасности Украины и другие. Все они будут заниматья идентификацией жертв и репатриацией тел погибших на родину.

Зеленский уточнил, что Киев проводит постоянные консультации с иностранными партнёрами для установления причин трагедии.

"Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Большинство жертв катастрофы - граждане Ирана и Канады. Среди погибших - 11 украинцев, а также граждане Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании. Причины крушения лайнера выясняются. На месте аварии был найден "черный ящик", однако пока не ясно в какую страну Иран отдаст его для анализа данных. В управлении гражданской авиации Ирана сообщили, что бортовые самописцы не станут передавать компании "Боинг".

Иранское телевидение называет возможной причиной технические неполадки лайнера. Упавший самолёт был выпущен в 2016 году. он был одним из самых новых в парке "Международных авиалиний Украины". Президент авиакомпании заявил об исправности лайнера.

После авиакатастрофы Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман и вернулся на Украину.