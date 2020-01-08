СМИ: президент Эстонии не приняла в подарок крымское игристое вино

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок от российского посольства бутылку игристого вина, произведённого в аннексированном Крыму. Об этом сообщает эстонская пресса.

По данным Eesti Ekspress, посольство России отправило к 50-летию Кальюлайд букет цветов, шоколад и вино. Канцелярия эстонского президента, по данным журналистов, отослала бутылку назад в дипмиссию.

Официального подтверждения информации нет. Посольство России сообщение СМИ не прокомментировало.

Эстония в числе других стран Запада не признаёт российскую юрисдикцию в аннексированном Крыму. Кальюлайд также неоднократно критиковала Москву за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Однако эстонский президент утверждает, что с Россией необходимо вести диалог.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. США и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Из-за аннексии в отношении Москвы введены санкции. Россия называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".