Рамиль Шамсутдинов об армии: "Я не ожидал, что попаду в такой ад"

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо. Его опубликовали в группе поддержки Шамсутдинова во "ВКонтакте", подлинность письма подтвердил отец солдата.

В письме Шамсутдинов просит прощения у родных погибших военнослужащих. Он называет случившееся "крайним шагом", о котором он сожалеет. Однако подчеркивает, что иного выхода у него не было: бежать и жаловаться было некуда, а терпеть издевательства над собой он больше не мог. По его словам, он хотел служить в армии, но не ожидал, что "попадёт в такой ад".

Шамсутдинов написал, что сам не понимает, в какой момент сорвался, "видимо, сработал инстинкт самосохранения", и только сейчас начинает осознавать, сколько горя он принес людям и что сломал свою жизнь. Ранее Шамсутдинов утверждал, что во время убийства действовал бессознательно и даже не помнит, как перелезал через колючую проволоку.