Земляк дуче: соцсети о фильме Соловьёва про Муссолини

Под конец новогодних праздников в Телеграме почти в буквальном смысле выкопали труп Бенито Муссолини.

Всё дело в том, что уже больше шести лет назад документальный фильм о нём снял Владимир Соловьёв. Тогда фильм остался почти что незамеченным и никакого резонанса не вызвал. Но на днях его посмотрел публицист Игорь Молотов, который написал хвалебный отзыв - и этот отзыв автор репостнул в своём Телеграм-канале:

Владимир Соловьев сделал очень нужный фильм.

Нужный прежде всего потому, что у нас Дуче считают маньяком и не понимают , что фашизм и ублюдочный нацизм - разные вещи.

Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому, частично, сегодня идёт Россия.

По существу, гибель Муссолини , или то , что выдали за его гибель - вы очень верно сказали - это был символ - конец Режима Фашистской партии.

Разочарованный, несчастный , он писал:



«Моя звезда упала. Я работаю, и я стараюсь, но знаю, что всё это лишь фарс… Я жду конца трагедии, и я уже не один из актёров, а последний из зрителей».



Вот такие были настроения.

Может действительно Дуче ходил опираясь на трость из слоновой кости в Боливии.

Печальный старик в фетровой шляпе.



Великолепная история, Владимир Рудольфович.

Именины сердца

Нельзя утверждать, что Молотов в точности изложил позицию Соловьёва, но, похоже, именно так подумали многие комментаторы (вдобавок, некоторые из них решили, что фильм снят и показан по телевизору только теперь).

Дмитрий Колезев:



Оказывается, Владимир Соловьев не только снял в 2013 году довольно комлиментарный фильм о Бенито Муссолини, но и приводит Гитлера и Муссолини в качестве примера выдающихся ораторов на своих тренингах (запись 2012 года). То есть ораторы, может быть, и выдающиеся, но все же примеры можно выбирать и чуть этичнее.



P.S. В фильме часть съемок проходит на озере Комо, Владимир Рудольфович там красиво рассекает на антикварном кабриолете. А вообще, главная мысль конспирологического кино — что Муссолини, может, и не убили в 1945-м.

Кирилл Шулика:

Это у них долги перед новой Родиной. Брилев регулярно снимает про Британию, а Соловьев про Италию.

Николай Руденский:

Соловьева и Муссолини сближают разные черты: и экспансивный характер, и манера публичных выступлений, и любовь к живописным окрестностям озера Комо...

Роман Доброхотов:

Надеюсь, кстати, итальянская пресса напишет об этом. Интересно, как там отнесутся к тому что их налоговый резидент - фанат Дуче

Алексей Макаркин:

Пока мир ждет решения Трампа (думаю, что глобальной войны не будет, Персеполь уцелеет, а вот дальнейшая эскалация в виде обмена ударами по военным и военно-политическим целям не исключена из-за амбиций сторон), можно немного отвлечься на Соловьева.

Его пресловутый фильм о Муссолини вышел еще в 2013 году и прошел тогда незамеченным – тогда главным событием был украинский Майдан, а соловьевский опус мало кого интересовал. Сейчас – после официализации Бессмертного полка и криминализации «отрицания приговора Нюрнбергского трибунала» – он вряд ли решился бы снять плутовскую историю про Бенито, который обманул всех и просчитав все ходы заранее, тихо смылся в Латинскую Америку. Но не удержался и разместил в своем «телеграмме» хвалебный пост Игоря Молотова, в котором тот вполне искренне сравнил нынешний российский режим с фашистским. Причем в сугубо положительном смысле. Любому автору ведь приятно, когда хоть кто-то хвалит его позабытое творение, а прививка от фашизма в современной России становится все менее эффективной. Причем не в массах, а в образованной, «продвинутой» так сказать, среде.

"Истерикой оппов удовлетворен. Ну, а умные посмотрят и все поймут. Никакого оправдания нацизма не найдут", - написал об этом сам Соловьёв. К нему подключились и доброжелатели.

Игорь Мальцев:



Ой, ну только -только даже до русских законодателей дошло, что винтить людей за фоточки с Парада победы из за свастона - нелепо, как тут к нам прибежали оппозиционеры с криками "Фашистов показывают!" Ну, мы в курсе, что либеральная цензура похлеще гебешной, но в гебухе хоть образованные люди работали.<...>

Идите уже почитайте что-нибудь, кроме Мурзилки, потому что с вашими талантами даже Penthouse не одолеть, не то, что тома истории. А тем более - на каком нибудь языке, кроме украинского. Вы же до сих наверняка уверены, что Салазар с Франко и те фошизды.

Дмитрий Петровский посвятил случившемуся колонку на сайте RT на русском языке:

Все начали искать оправдание нацизма и «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (это статья Административного кодекса). Разумеется, ничего такого в фильме нет и близко. Факты, приведённые в нём, известны: до 1941 года в Италии действительно не было концлагерей, Муссолини не был антисемитом, к Гитлеру относился с неприязнью, оппонентов своих не казнил, оппозицию подвергал примерному наказанию, заставляя выпить касторки. Ну а разобраться в том, казнили ли на озере Комо действительно дуче или его двойника — дело, точно не подпадающее под статью. В принципе, этим можно было бы и ограничиться.

Но мы — не секта неолибералов, не терпящая возражений. Мы — честные консерваторы, и раз нас призывают к дискуссии — давайте играть на всё. Вспомним Бенито Муссолини, кем он был в действительности и какое наследие по себе оставил. И начнём с главной ошибки, которая досталась нам от сталинской пропаганды — называть и итальянского, и немецкого диктаторов «немецко-фашистскими захватчиками».<...>

Муссолини не занимался измерением черепов, в его риторике не было ни гитлеровской юдофобии, ни деления людей на убер- и унтерменшей. Он прижал к ногтю мафию, но не трогал церковь (хотя сам был атеистом) и даже монарха оставил на троне — Витторе-Эмануэле при дуче хоть и формально, но продолжал править страной. Он занимался индустриализацией, строил дороги, развивал передовые направления техники вроде машиностроения и авиации — причём отнюдь не за счёт бесплатного труда унтерменшей, как это делал его «коллега» из Германии. Гитлера он называл «свирепым и жестоким существом», а его страну — «страной варваров», «извечными врагами Рима».<...>

Муссолини совершил роковую ошибку, когда дал немцам очаровать себя, а потом лёг под них и ввязался в войну, — тогда в Италии появились концлагеря, тогда она действительно стала неудачной копией Германии, хотя в начале всё было ровно наоборот. Италия тех последних лет уже не имела ничего общего с фашистской Италией 1930-х — дерзким эстетским проектом возрождения великой империи прошлого.

Война на стороне главного зла XX века плюс схожий визуальный ряд — достаточно, чтобы раз и навсегда приравнять Муссолини к Гитлеру (Япония, напомним, тоже была страной «оси», но вот эстетика не сходилась). Любой кровавый тоталитаризм весь мир называет фашизмом не только вслед за нашей пропагандой, но и, например, с лёгкой руки Умберто Эко, описавшего «14 признаков фашизма». Кстати, о них. Глядя на то, как на Соловьёва и его фильм буквально спикировали Навальный и компания, рука сама тянется... нет, не к пистолету, а к тексту Эко с теми самыми признаками. Ведь даже в Госдуме уже признали, что демонстрация свастики не всегда фашизм, но отечественный либеральный сектант по части тоталитаризма обязательно перещеголяет самого упоротого государственника.

Леонид Рагозин:

Ой, RT занимается пропагандой фашизма.

Леонид Волков:

Вау. Просто вау. Телеканал Раша Тудей за 18 млрд рублей денег российских налогоплательщиков объясняет этим самым налогоплательщикам, что Муссолини хороший и фашизм прекрасен.

Фёдор Крашенинников:

Отмазывают дуче!

Не был он юдофобом, а его расовые законы в Италии померещились.

Олег Пшеничный:

В 70-х - 80-х годах весь мир, казалось бы, понял, что коммунизм это наглядный нонсенс, а фашизм неповторим.

А теперь не прошло и полвека, опять дуче-фюреры-генсеки как ни в чём не бывало, ходят в брюках-пиджаках по мировым коридорам, и «мыла вроде бы не едят»