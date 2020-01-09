Земляк дуче: соцсети о фильме Соловьёва про Муссолини

Под конец новогодних праздников в Телеграме почти в буквальном смысле выкопали труп Бенито Муссолини.
Всё дело в том, что уже больше шести лет назад документальный фильм о нём снял Владимир Соловьёв. Тогда фильм остался почти что незамеченным и никакого резонанса не вызвал. Но на днях его посмотрел публицист Игорь Молотов, который написал хвалебный отзыв - и этот отзыв автор репостнул в своём Телеграм-канале:
Владимир Соловьев сделал очень нужный фильм.
Нужный прежде всего потому, что у нас Дуче считают маньяком и не понимают , что фашизм и ублюдочный нацизм - разные вещи.
Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому, частично, сегодня идёт Россия.
По существу, гибель Муссолини , или то , что выдали за его гибель - вы очень верно сказали - это был символ - конец Режима Фашистской партии.
Разочарованный, несчастный , он писал:
«Моя звезда упала. Я работаю, и я стараюсь, но знаю, что всё это лишь фарс… Я жду конца трагедии, и я уже не один из актёров, а последний из зрителей».
Вот такие были настроения.
Может действительно Дуче ходил опираясь на трость из слоновой кости в Боливии.
Печальный старик в фетровой шляпе.
Великолепная история, Владимир Рудольфович.
Именины сердца
Нельзя утверждать, что Молотов в точности изложил позицию Соловьёва, но, похоже, именно так подумали многие комментаторы (вдобавок, некоторые из них решили, что фильм снят и показан по телевизору только теперь).
Дмитрий Колезев:
Оказывается, Владимир Соловьев не только снял в 2013 году довольно комлиментарный фильм о Бенито Муссолини, но и приводит Гитлера и Муссолини в качестве примера выдающихся ораторов на своих тренингах (запись 2012 года). То есть ораторы, может быть, и выдающиеся, но все же примеры можно выбирать и чуть этичнее.
P.S. В фильме часть съемок проходит на озере Комо, Владимир Рудольфович там красиво рассекает на антикварном кабриолете. А вообще, главная мысль конспирологического кино — что Муссолини, может, и не убили в 1945-м.
Это у них долги перед новой Родиной. Брилев регулярно снимает про Британию, а Соловьев про Италию.
Соловьева и Муссолини сближают разные черты: и экспансивный характер, и манера публичных выступлений, и любовь к живописным окрестностям озера Комо...
Надеюсь, кстати, итальянская пресса напишет об этом. Интересно, как там отнесутся к тому что их налоговый резидент - фанат Дуче
Пока мир ждет решения Трампа (думаю, что глобальной войны не будет, Персеполь уцелеет, а вот дальнейшая эскалация в виде обмена ударами по военным и военно-политическим целям не исключена из-за амбиций сторон), можно немного отвлечься на Соловьева.
Его пресловутый фильм о Муссолини вышел еще в 2013 году и прошел тогда незамеченным – тогда главным событием был украинский Майдан, а соловьевский опус мало кого интересовал. Сейчас – после официализации Бессмертного полка и криминализации «отрицания приговора Нюрнбергского трибунала» – он вряд ли решился бы снять плутовскую историю про Бенито, который обманул всех и просчитав все ходы заранее, тихо смылся в Латинскую Америку. Но не удержался и разместил в своем «телеграмме» хвалебный пост Игоря Молотова, в котором тот вполне искренне сравнил нынешний российский режим с фашистским. Причем в сугубо положительном смысле. Любому автору ведь приятно, когда хоть кто-то хвалит его позабытое творение, а прививка от фашизма в современной России становится все менее эффективной. Причем не в массах, а в образованной, «продвинутой» так сказать, среде.
"Истерикой оппов удовлетворен. Ну, а умные посмотрят и все поймут. Никакого оправдания нацизма не найдут", - написал об этом сам Соловьёв. К нему подключились и доброжелатели.
Игорь Мальцев:
Ой, ну только -только даже до русских законодателей дошло, что винтить людей за фоточки с Парада победы из за свастона - нелепо, как тут к нам прибежали оппозиционеры с криками "Фашистов показывают!" Ну, мы в курсе, что либеральная цензура похлеще гебешной, но в гебухе хоть образованные люди работали.<...>
Идите уже почитайте что-нибудь, кроме Мурзилки, потому что с вашими талантами даже Penthouse не одолеть, не то, что тома истории. А тем более - на каком нибудь языке, кроме украинского. Вы же до сих наверняка уверены, что Салазар с Франко и те фошизды.
Дмитрий Петровский посвятил случившемуся колонку на сайте RT на русском языке:
Все начали искать оправдание нацизма и «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (это статья Административного кодекса). Разумеется, ничего такого в фильме нет и близко. Факты, приведённые в нём, известны: до 1941 года в Италии действительно не было концлагерей, Муссолини не был антисемитом, к Гитлеру относился с неприязнью, оппонентов своих не казнил, оппозицию подвергал примерному наказанию, заставляя выпить касторки. Ну а разобраться в том, казнили ли на озере Комо действительно дуче или его двойника — дело, точно не подпадающее под статью. В принципе, этим можно было бы и ограничиться.
Но мы — не секта неолибералов, не терпящая возражений. Мы — честные консерваторы, и раз нас призывают к дискуссии — давайте играть на всё. Вспомним Бенито Муссолини, кем он был в действительности и какое наследие по себе оставил. И начнём с главной ошибки, которая досталась нам от сталинской пропаганды — называть и итальянского, и немецкого диктаторов «немецко-фашистскими захватчиками».<...>
Муссолини не занимался измерением черепов, в его риторике не было ни гитлеровской юдофобии, ни деления людей на убер- и унтерменшей. Он прижал к ногтю мафию, но не трогал церковь (хотя сам был атеистом) и даже монарха оставил на троне — Витторе-Эмануэле при дуче хоть и формально, но продолжал править страной. Он занимался индустриализацией, строил дороги, развивал передовые направления техники вроде машиностроения и авиации — причём отнюдь не за счёт бесплатного труда унтерменшей, как это делал его «коллега» из Германии. Гитлера он называл «свирепым и жестоким существом», а его страну — «страной варваров», «извечными врагами Рима».<...>
Муссолини совершил роковую ошибку, когда дал немцам очаровать себя, а потом лёг под них и ввязался в войну, — тогда в Италии появились концлагеря, тогда она действительно стала неудачной копией Германии, хотя в начале всё было ровно наоборот. Италия тех последних лет уже не имела ничего общего с фашистской Италией 1930-х — дерзким эстетским проектом возрождения великой империи прошлого.
Война на стороне главного зла XX века плюс схожий визуальный ряд — достаточно, чтобы раз и навсегда приравнять Муссолини к Гитлеру (Япония, напомним, тоже была страной «оси», но вот эстетика не сходилась). Любой кровавый тоталитаризм весь мир называет фашизмом не только вслед за нашей пропагандой, но и, например, с лёгкой руки Умберто Эко, описавшего «14 признаков фашизма». Кстати, о них. Глядя на то, как на Соловьёва и его фильм буквально спикировали Навальный и компания, рука сама тянется... нет, не к пистолету, а к тексту Эко с теми самыми признаками. Ведь даже в Госдуме уже признали, что демонстрация свастики не всегда фашизм, но отечественный либеральный сектант по части тоталитаризма обязательно перещеголяет самого упоротого государственника.
Ой, RT занимается пропагандой фашизма.
Вау. Просто вау. Телеканал Раша Тудей за 18 млрд рублей денег российских налогоплательщиков объясняет этим самым налогоплательщикам, что Муссолини хороший и фашизм прекрасен.
Отмазывают дуче!
Не был он юдофобом, а его расовые законы в Италии померещились.
В 70-х - 80-х годах весь мир, казалось бы, понял, что коммунизм это наглядный нонсенс, а фашизм неповторим.
А теперь не прошло и полвека, опять дуче-фюреры-генсеки как ни в чём не бывало, ходят в брюках-пиджаках по мировым коридорам, и «мыла вроде бы не едят»
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