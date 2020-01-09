В Бурятии Прибайкальский районный суд освободил из-под стражи предпринимателя Галуста Пилосяна, который на автомобиле секретаря регионального отделения "Единой России" насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Постановление о его освобождении опубликовала в фейсбуке общественница Дора Хамаганова.

Пилосяна освободили из-под стражи в зале суда, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным Хамагановой, интересы предпринимателя в суде представлял один из лучших адвокатов республики Тимур Асалханов. При избрании меры пресечения суд учел положительные характеристики Пилосяна, наличие у него ряда заболеваний, постоянного места жительства, семьи и трех детей, а также отсутствие судимостей.

Хамаганова отметила, что ни обвиняемый, ни свидетели (в их числе секретарь республиканского отделения "Единой России" и вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов) не предложил отцу погибшей девушки никакой финансовой помощи.

В отношении Пилосяна возбуждено уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

5 января около 18 часов Пилосян, управляя автомобилем Жамбалова марки "Тойота Ленд Круизер Прадо", возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. Жамбалов отдыхал вместе с бизнесменом, но на обратном пути они якобы поменялись машинами. Возле села Батурино Пилосян на большой скорости сбил местную жительницу, переходившую дорогу. После ДТП он скрылся с места происшествия, но через несколько часов сам пришел в полицию. Пострадавшая от полученных травм скончалась.