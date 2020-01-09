В Хабаровском крае погиб солдат. Родные считают, что он был убит

В городе Бикин Хабаровского края погиб военнослужащий контрактник. Его тело нашли на железнодорожных путях Об этом сообщило Om1.ru.

Издание ссылается на группу "Типичная полиция" соцсети "ВКонтакте" и телеграм-канал "Плохие новости". Сообщается, что солдат- контрактник попал под поезд, но случайно или нет – неизвестно. Трагедия произошла утром 6 января.

Сайт Gorobzor.ru сообщает, что погибший был уроженцем Башкирии. По словам родителей, в день трагедии им позвонил следователь и сообщил, что 21-летний Андрей М. из села Раевка Альшеевского района был найден мертвым на железнодорожных путях в Бикине. Тело было настолько изуродовано, что молодого человека удалось опознать только по татуировке. По мнению родственников, солдат был убит. Им не выдают его тело, также они не могут дозвониться до военной части.

По данным телеграм-канала "Плохие новости", военнослужащий является жителем Омска. Однако пресс-служба Восточного военного округа опровергла эту информацию.

Издание отмечает, что погибший проходил службу в воинской части, где несколько лет назад произошла череда смертей солдат. Омские СМИ писали, что всего в Бикине погибли, как минимум, пятеро призывников из Омска.