"Международный Мемориал" вновь оштрафован по закону об "иноагентах"

Тверской районный суд Москвы сегодня оштрафовал "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Об этом сообщается на сайте организации.

Поводом для очередного иска стало отсутствие пометки об "иностранном агенте" на сайте проекта "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939".

Всего Роскомнадзор составил на "Международный Мемориал", правозащитный центр "Мемориал" и их руководителей 28 протоколов за отсутствие маркировки "иноагент" на их интернет-ресурсах. Суд рассмотрел 21 из них. Сумма штрафов по ним превысила четыре миллиона рублей.

"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов. Организация также намерена обжаловать все вынесенные решения о штрафах и уже подала четыре апелляции.