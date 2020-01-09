"Международный Мемориал" вновь оштрафован по закону об "иноагентах"

Тверской районный суд Москвы сегодня оштрафовал "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Об этом сообщается на сайте организации.
Поводом для очередного иска стало отсутствие пометки об "иностранном агенте" на сайте проекта "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939".
Всего Роскомнадзор составил на "Международный Мемориал", правозащитный центр "Мемориал" и их руководителей 28 протоколов за отсутствие маркировки "иноагент" на их интернет-ресурсах. Суд рассмотрел 21 из них. Сумма штрафов по ним превысила четыре миллиона рублей.
"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов. Организация также намерена обжаловать все вынесенные решения о штрафах и уже подала четыре апелляции.
- Общество "Международный Мемориал" внесли в реестр "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал"- в 2014 году.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан. Нарушителям, которые не указывают в своих материалах, что они являются "иностранными агентами", грозят крупные штрафы и аресты сроком до 15 суток.
- В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушения для СМИ – "иностранных агентов": штрафы для граждан увеличиваются до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 5 миллионов.
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