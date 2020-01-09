В Архангельске Арбитражный суд признал незаконными постройки для будущего мусорного полигона на станции Шиес, которые были возведены по инициативе инвестора свалки ООО "Технопарк". Суд потребовал снести здания, сообщает "Новая газета".

"Технопарку" дали один месяц на снос построек. Как отмечает издание, демонтаж зданий приведет к полной остановке строительства мусорного полигона.

Иск против бюджетного учреждения Москвы "Автомобильные дороги" и ООО "Технопарк" подала администрация муниципального образования "Урдомское". Истец требовал признать незаконными временные постройки на месте будущего полигона на станции Шиес.

Московские власти строят на станции Шиес в Архангельской области мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы. Против свалки выступают местные жители, экологи а также российские и иностранные артисты, общественные и культурные деятели. Они считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе. Жители Архангельской области регулярно проводят акции протеста против полигона. Один из последних митингов, которые провели в городе Котлас, собрал более трех тысяч человек.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов ранее заявил, что протесты на Шиесе ударили по имиджу власти. Орлов назвал свалку для отходов из Москвы "красивым и интересным" инвестиционным проектом.