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В Госдуму внесён законопроект о блокировке сотовой связи в колониях

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Трое депутатов-единороссов внесли в Государственную думу законопроект, обязывающий операторов блокировать сотовую связь для заключённых колоний и СИЗО. Документ выложен на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект предполагает, что операторы обязаны будут оказывать содействие правоохранительным органам и спецслужбам, администрирующим колонии и СИЗО. И блокировать по их требованию услуги связи для подозреваемых в СИЗО и заключённых.

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В российских колониях и СИЗО запрещено использовать сотовые телефоны, однако заключённые продолжают это делать. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что только за 2018 год у заключённых изъято 56249 мобильных телефонов. В ноябре пресс-служба Минюста сообщала, что правоохранительные органы создали комиссию для поиска возможности решения проблемы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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