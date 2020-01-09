На Чукотке оленевод выжил в тундре, оставшись на 16 дней без еды

На Чукотке начальник оленеводческой бригады еще в декабре заблудился в тундре и остался без еды на 16 дней. 9 января его нашли живым. Об этом сообщили в диспетчерской службе округа Эгвекинот.

15 декабря оленевод выехал на снегоходе из села Амгуэма в село Рыркайпий и заблудился. Первое время его искали наземные поисковые группы, а через пять дней к поискам подключили вертолет, сообщили спасатели. С собой у оленевода был спутниковый телефон. В последний раз он выходил на связь 26 декабря и сообщил свое предположительное местонахождения. Однако добавил, что из-за метели плохо ориентируется. Вылетевший на указанное место вертолёт не обнаружил оленевода.

В итоге его нашел в 200 километрах от Рыркайпия местный житель, помогавший поисковой группе. Оленевод спасся в рыбацкой избушке, которую отапливал подручными материалами. В это время на Чукотке стояли морозы в 30 градусов. После 25 декабря у оленевода совсем не осталось еды, его нашли сильно исхудавшим.

"Его состояние удовлетворительное, но в селе его еще осмотрят медики. Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней", - заявили в администрации округа.