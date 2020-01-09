Украина запретила въезд российскому инстаблогеру Александре Митрошиной

Российскому инстаблогеру Александре Митрошиной на три года запретили въезд на территорию Украины. Причиной стало то, что Митрошина два года назад без разрешения Киева посетила аннексированный Крым.

В поле зрения правоохранительных органов Украины блогер попала после потасовки на встрече с подписчиками в Киеве 6 января. Тогда на лекцию Митрошиной пришли активисты движения "Видсич". Они задали её вопрос: "Чей Крым?" Из-за этого началась драка. Задавших вопрос активистов задержала полиция. Их обвинили в "мелком хулиганстве".

Как рассказала сама Митрошина, уже в аэропорту к ней подошёл пограничник, отвёл её в "отдельную комнату и поставил в паспорт штамп о запрете въезда в Украину". "Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку", – написала блогер в своём телеграм-канале.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что Митрошиной в любом случае должны были запретить въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма, но не сделали этого сразу, поскольку она пересекла границу через железнодорожный пункт пропуска, и во время проверки не было установлено, посещала ли она полуостров.

Александре Митрошиной 25 лет. Она родилась в Петрозаводске. В 2015 году окончила факультет журналистики МГУ, а позже – факультет связи, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Некоторое время Митрошина работала публиковалась на Mail.Ru и работала на радио "Москва FM". С 2016 года она начала активно вести инстаграм. Сейчас у неё два миллиона подписчиков. В 2019 году Митрошина выпустила книгу "Продвижение личных блогов в Instagram: пошаговое руководство".