Суд в Волгоградской области должен рассмотреть иск бывшего главного редактора газеты "Урюпинская правда" к мэру Урюпинска с требованием восстановить её на службе. Она утверждает, что её уволили за то, что она разместила в издании фотографию федерального политика ниже, чем фотографию районного депутата. Об иске сообщает издание "Город героев", на него обратила внимание "Российская газета".

Главный редактор "Урюпинской правды" Ольга Шушлебина была уволена в конце декабря. Письмо в её поддержку подписали 19 руководителей региональных СМИ, пишет "Российская газета". Мэр города Юрий Хорошеньков ситуацию не комментировал.

Какого именно федерального политика Шушлебина поставила ниже местного депутата — не сообщается. За несколько дней до информации об иске издание публиковало несколько материалов о пресс-конференции президента России Владимира Путина и материал о секретаре Генерального совета "Единой России" Анатолии Турчаке.