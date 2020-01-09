Богатейшая женщина Африки получила российское гражданство

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш получила российское гражданство. Так предприниматель, чьё состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов, может застраховаться от экстрадиции в Анголу, предполагают эксперты. Там суд арестовал её активы и заподозрил в коррупции.

Изабель — старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, правившего 38 лет. Она занимает восьмое место в десятке самых богатых людей Африки по версии журнала Forbes, став первой женщиной-миллиардером на континенте. Она владеет долями в крупнейших ангольских компаниях и активами в Португалии.

В 2017 году новый президент Анголы уволил её с поста главы государственной нефтяной компании Sonangol в рамках борьбы с коррупцией. В 2018 году в рамках расследования дела о борьбе с коррупцией был арестован её брат (позднее он был выпущен на свободу).

По данным лиссабонской газеты Expresso, адвокат Изабель подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у её клиента появилось российское гражданство. Мать бизнесмена — бывшая гражданка СССР, сама миллиардер родилась в Баку. Эксперты, опрошенные Deutsche Welle, предполагают, что с помощью российского гражданства душ Сантуш может избежать экстрадиции в Анголу. Сама она сейчас живёт в Объединённых Арабских Эмиратах.

Душ Сантуш в твиттере прокомментировала публикацию Expresso, косвенно подтвердив информацию издания. Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена. Обвинения в коррупции она отрицает.