Ливан запретил выезд из страны бывшему главе Nissan

Прокуратура Ливана запретила бывшему главе автомобильного концерна Renault–Nissan–Mitsubishi Карлосу Гону покидать страну. Решение принято в связи с запросом Японии о его задержании. Договора об экстрадиции между странами нет.

Как сообщает Reuters, следователи допрашивали бизнесмена в течение двух часов и попросили сдать французский паспорт. Гону также задавали вопросы о поездке в Израиль.

В разговоре с прессой бизнесмен заявил о готовности сотрудничать с ливанским следствием.

Гон находился под следствием в Японии больше года. В канун нового года Гон бежал из в Ливан. Токио обвиняет бизнесмена в финансовых махинациях и мошенничестве на десятки миллионов долларов. Гон назвал претензии безосновательными, а свой побег - вынужденным.

Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault –Nissan–Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном "АвтоВАЗ".