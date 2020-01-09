СМИ: Ди Каприо спас тонувшего в Карибском море человека

Американский актёр Леонардо Ди Каприо спас жизнь человеку, тонувшему в Карибском море. Об этом сообщают британские Daily Mail и The Sun.

По данным СМИ, инцидент произошёл 30 декабря. Голливудский актёр отдыхал на личной яхте на Карибах. Команда услышала по рации сигнал бедствия. Капитан круизного лайнера сообщил, что один из его пассажиров в нетрезвом состоянии упал за борт. Однако местонахождение пострадавшего было неизвестно.

Собеседники The Sun утверждают, что Ди Каприо был единственным, кто согласился помочь. Его яхта отклонилась от намеченного маршрута и направилась на поиски. 24-летнего француза нашли через несколько часов у острова Саба. Ему оказали первую помощь и передали береговой охране. По словам спасённого, он провёл в воде 11 часов.