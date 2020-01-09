В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

В Ухте в районе нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Об этом в социальных сетях сообщили жители города.

Местные жители пишут, что перед пожаром произошёл взрыв. По их словам, был громкий хлопок и ослепляющая вспышка.

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Управление МЧС по Коми сообщило, что взрыв произошел около 16:55 по местному времени на нефтеперерабатывающем заводе компании "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка". На месте работают экстренные службы. В МЧС утверждают, что угрозы для жителей нет.

ТАСС со ссылкой на мэрию Ухты уточнило, что в пожаре пострадал один человек. По разным данным, площадь возгорания составляет от 100 до 200 квадратных метров.