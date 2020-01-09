ВС отказал в жалобе осуждённой за наркотики 22-летней студентке

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу 22-летней жительницы Самары Елизаветы Кенешовой, которая осуждена на восемь лет колонии по обвинению в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

В жалобе отказано несмотря на то, что обвиняемую во время рассмотрения её дела судами низшей инстанции дважды оправдывали присяжные.

Студентку Самарского университета Елизавету Кенешеву задержали в сентябре 2017 года сотрудники ФСБ, когда она вместе со своим знакомым получила на почте посылку, которая была оформлена на её имя. В ней оказалось 649 грамм мефедрона.

Знакомый Кенешевой, Ниджат Нагиев, на допросе признался, что занимался распространением наркотиков, и что студентка не знала о реальном содержимом посылки. Кенешева подтвердила это, рассказав, что шла на почту забирать косметику. Позже в квартире Нагиева нашли расфасованный по свёрткам мефедрон.

Однако спустя полгода была задержана отправитель посылки, Наргиз Мамедова, которая дала показания против Кенешевой. Своим показания изменил и Нагиев, также обвинив во всём студентку. В итоге 22-летнюю девушку арестовали, а затем дважды судили, причём оба раза коллегия присяжных выносила ей оправдательный приговор. В первом случае судья распустил коллегию, во втором одна из присяжных изменила своё решение, и её голоса хватило для того, чтобы осудить Кенешеву на восемь лет.

В июле прошлого года Самарский областной суд оставил приговор в силе. В свою очередь, Нагиев и Мамедова получили меньшие тюремные сроки – по пять лет.