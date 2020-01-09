Палата общин британского парламента одобрила законопроект о Брекзите

Палата общин британского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о Брекзите. Теперь документ поступит на утверждение в Палату лордов. Ожидается, что обсуждение там начнётся в начале следующей недели.

Законопроект основан на соглашении, заключённом ранее премьером Борисом Джонсоном с Брюсселем. Документ несколько отличается от его более ранней версии, которую Джонсон пытался провести через парламент в октябре. Тогда он был заблокирован путём процедурных голосований, после чего были объявлены досрочные выборы в парламент. По итогам выборов 12 декабря консерваторы во главе с Джонсоном одержали победу.

Законопроект предусматривает выход из Евросоюза к 31 января 2020 года. После этого начнутся переговоры о новом торговом соглашении с Брюсселем. Оппозиция опасается, что стороны не успеют их завершить до конца будущего года, однако Джонсон уверен в обратном.