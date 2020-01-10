СМИ: "Единую Россию" подготовит к выборам близкий к Суркову политолог

Подготовкой партии "Единая Россия" к выборам 2021 года займется политолог Алексей Чеснаков, который входит в команду помощника президента Владислава Суркова. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в партии и в администрации президента.



По словам собеседников издания, Чеснаков будет консультировать "Единую Россию" по "медийной деятельности — агитации, смыслам, идеологии". В частности, он будет сотрудничать с новым заместителем секретаря генсовета партии Сергеем Перминовым, который отвечает за подготовку к выборам.

Чеснаков отказался от комментариев.

Алексей Чеснаков возглавляет Центр политической конъюнктуры и ведет курс "Политическая экспертиза" в Высшей школе экономики. Он уже сотрудничал с "Единой Россией", в том числе отвечал за кампанию 2011 года, которая оказалась самой "грязной" и привела к массовым выступлениям за честные выборы.

В 2010–2011 годах Чеснаков возглавлял Общественный совет президиума генсовета "Единой России" по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом. Позже стал заместителем секретаря генсовета "Единой России". Из партии Чеснаков вышел в 2013 году, потому что, по его словам, хотел сосредоточиться на политологических исследовательских проектах и имел определенные "стилистические разногласия с партией". В партии его обвинили в том, что он разъезжает по Парижам, любит дорогие костюмы, кулинарию, оперу. У Чеснакова сложные отношения с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, рассказали "Ведомостям" собеседники в Думе и администрации президента.

"Единая Россия" уже начала подготовку к выборам в Госдуму 2021 года. Задача партии на этих выборах – получить в нижней палате российского парламента конституционное большинство (более двух третей голосов).